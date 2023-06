Sacrifican al dingo que mordió en el culo a una turista mientras tomaba el sol en una playa de Australia

No hay acuerdo a la hora de establecer si el dingo es una subespecie de perro o de lobo o por el contrario es una especie propia. Lo que sí está claro es que no es un animal doméstico sino salvaje y como tal, aunque lo habitual es que no se acerquen a las personas, si lo hace es mejor estar alerta.

Los dingos son propios de Australia, junto con los koalas y los canguros forman parte de su atractiva fauna que hace de Oceanía un tesoro de la naturaleza. En los últimos días estos animales han protagonizado ya dos noticias destacadas por sus ataques.

El último ha ocurrido en la playa K’gari donde una joven francesa que disfrutaba de una jornada de sol se vio sorprendida por la presencia de este animal. El dingo paseaba entre los bañistas cuando de pronto se paró al lado de la joven que al percatarse de su presencia intentó levantarse pero no tuvo tiempo y el animal la atacó mordiéndole el trasero. Llegó a darle dos mordiscos antes de librarse de él.

El dingo es una especie protegida en los parques nacionales de Queensland, pese a ello tras lo sucedido el animal fue capturado por los agentes y posteriormente sacrificado.

Otros ataques de dingo

Hace apenas unas semanas también salió en la prensa local la noticia de queotro dingo atacó en la playa a un niño de 10 años que estaba jugando. En esa ocasión arrastró al niño hasta el agua. Danielle Mansfield, asistente principal del guardabosques recordó la importancia de que los visitantes se mantengan apartados de estos animales que si bien no suelen acercarse a las personas pueden en situaciones de hambre buscar alimentos.

"La gente piensa que no les pasará a ellos, pero le puede pasar a cualquiera y es por eso que los guardabosques están brindando información segura sobre los dingos a la mayor cantidad de personas posible" dijo Mansfield.

El ataque de dingo con más repercusión en Australia se remonta a 1980 cuando se pensó que un bebé de solo 2 meses de vida fue arrebatada por uno de los perros del campamento en Ayer's Rock (Uluru). En un primer momento la madre fue acusada y encarcelada por asesinar al bebé, pero luego fue declarada inocente en una apelación. En 2012, un forense dictaminó que un dingo causó la muerte de la bebé.