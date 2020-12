Las medidas y restricciones que adoptarán los países europeos en Navidad

Sin duda estas serán las navidades más atípicas en los últimos tiempos marcadas por la pandemia del coronavirus y las diferentes medidas sanitarias y restricciones impuestas en los diferentes países.

A la espera de que las previsiones se cumplan y la vacuna pueda estar distribuyéndose a principios de año, antes se celebra la Navidad, uno de los momentos del año en el que hay más reuniones sociales, con el riesgo que eso supone para la transmisión del virus. Al igual que ocurre en España, los países vecinos de Europa también han empezado a establecer las directrices y las restricciones que marcarán estas fiestas tan señaladas.

Italia:

Italia ha sido uno de los países más golpeados por la pandemia del coronavirus y ahora vuelve a mostrar cifras altas de contagios y muertes en esta segunda ola. El gobierno de Giuseppe Conte prohibirá los desplazamientos entre municipios entre el 21 de diciembre y el 6 de enero, a excepción de motivos laborales o de fuerza mayor. También se ha establecido toque de queda a partir de las 22:00 horas hasta las 5:00 hora. Las reuniones familiares se reducirán al grupo de convivientes, y los restaurantes solo podrán sentar a cuatro personas por mesa.

Alemania:

Alemania decide relajar las restricciones en Navidad y entre el 23 de diciembre y el 1 de enero, permite elevar a 10 el numero de personas reunidas, sin contar a los menores de 14 años. Actualmente el máximo de personas que se permite reunir es de cinco sin niños. No hay toque de queda pero se recomienda quedarse en casa. La hostelería permanece cerrada y los comercios han abierto pero con limitaciones de aforo. Los mercadillos navideños han sido cancelados en su mayoría.

Francia:

En Francia se ha establecido el toque de queda a partir de las 20:00 horas hasta las 6:00 horas, con excepción de los días 24 y 31 de diciembre que se levantará. El gobierno recomienda un máximo de seis adultos para las celebraciones, sin contar a los niños. La hostelería permanece cerrada hasta el 20 de enero y los comercios deben echar la persiana a las 21:00 horas. En cuanto a los desplazamientos, a partir del 15 de diciembre, es obligatorio presentar un certificado en aeropuertos y, el gobierno permitirá moverse entre regiones para reunirse con familiares.

Bélgica:

Las familias sólo pueden invitar a un contacto de fuera del hogar a cenar en Nochebuena y Nochevieja. En cambio, se será más flexible con las personas que vivan solas, que podrán invitar a dos contactos. El toque de queda nocturno que actualmente arranca a las 22.00 se ampliará hasta medianoche en Nochebuena.

Austria:

Se permiten las reuniones familiares de máximo seis personas con miembros de dos hogares. Los días 24 al 26 y el 31 de diciembre, se permitirán reuniones de hasta 10 personas, independientemente del número de hogares al que pertenezcan. Habrá toque de queda desde las 20:00 horas hasta las 6:00 horas, y solo se levantará los días de Nochebuena, Navidad y Nochevieja. La hostelería está cerrada y solo se permite el envío a domicilio. Los comercios han abierto con limitaciones de aforo y los mercadillos navideños han sido cancelados.

Reino Unido:

Entre el 23 y 27 de diciembre los ingleses podrán crear burbujas de máximo 3 hogares y con el menor número de personas posible. Habrá libre movilidad para ir a otros municipios o segundas residencias. No habrá toque de queda. La hostelería ha abierto pero a las 23:00 horas debe cerrar y las tiendas abrirán en su horario habitual. Aunque los mercadillos navideños no se han prohibido, muchas autoridades locales han optado por cancelarlos. Las reglas sobre viajes internacionales no cambiarán en este periodo: quienes lleguen de países de riesgo tienen que aislarse durante 14 días, con la posibilidad de terminar la cuarentena antes si se hacen una prueba pasados cinco días y dan negativo.