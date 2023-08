Ya están en España todos los viajeros atrapados en Etiopía

"Estamos aliviados". Estas han sido las palabras de una de las turistas atrapada en Etiopía. Y es que ya pisan suelo español todos los viajeros que formaban ese grupo de españoles que viajó hasta Etiopía. Este lunes, seis miembros de este grupo de turistas ha aterrizado en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. Otros tres lo harán en Valencia y los nueve restantes en el aeropuerto de El Prat, en Barcelona.

Desde el Ministerio español de Asuntos Exteriores han anunciado que esta operación solo ha sido posible gracias a las intensas negociaciones que la Embajada ha tenido que llevar a cabo. Entre estas se encontraba una petición muy importante: una solicitud de seguridad del grupo al Consejero de Seguridad del Primer Ministro etíope. Además, desde España también se pidió que se enviara un helicóptero militar con el que se pudiera conseguir evacuar a los afectados por la vía aérea, pues el traslado por carretera estaba descartado por los cortes y, sobre todo, por la presencia de milicias y bandas criminales.

Así vivieron los turistas el comienzo del conflicto

"Lo peor ha sido la incertidumbre. No porque sintiéramos un peligro continuo, sino porque no sabíamos en qué situación estábamos, porque no no conocíamos los planes", ha confirmado uno de los turistas españoles nada más aterrizar, aunque sí ha explicado que el trato ha sido "muy bueno", a pesar de la delicada situación en la que se encontraban.

"Lo peor fue una noche en la que no entendíamos qué estaba pasando, nos hicieron retirarnos de la habitación, estar a oscuras, nos juntamos quince en la misma habitación, esperando no sé qué. No sabíamos si iban a entrar militares, porque decían que iban a tomar el control", ha comentado otra de las turistas.

A este grupo se le ha preguntado también por el aviso del Ministerio de Asuntos Exteriores en el que, en principio, no aconsejaban viajar a este país por la situación tan inestable en la que se encontraba y aún encuentra. Uno de estos viajeros ha afirmado rotundamente que "eso no es cierto", pues, según ha confirmado, ni la Agencia de Viajes ni la web del Ministerio prohibían los desplazamientos al norte del país.

¿Cómo comenzó esta situación?

El pasado día 5 de agosto, se conocía la noticia de que este grupo de españoles se encontraba atrapado en un hotel de Etiopía desde hacía unos días. Fue el 2 de agosto cuando un enfrentamiento armado entre el Ejército etíope y las milicias Fano sorprendieron a estos turistas, que se encontraban realizando una ruta en camión por el norte del país.

Casi una semana después, el grupo de españoles fue trasladado en helicóptero hasta la base militar de Bahir Dar, mientras esperaban a llegar a Addis Abeba y, desde allí, coger el vuelo de vuelta a España.