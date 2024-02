Estados Unidos promete una tregua en Gaza cuando se den las condiciones

Estados Unidos ha prometido que presentará por primera vez ante la ONU una propuesta de resolución que contempla un "alto el fuego" en Gaza. El país dirigido por Joe Biden también ha exigido la liberación de todos los rehenes y esta misma tarde ha vetado otra resolución presentada por Argelia.

La realidad es que en estos mismos momentos, según informa nuestro corresponsal en Nueva York, José Ángel Abad, a la propuesta de Argelia de un alto el fuego ha habido un apoyo casi unánime.

Por esta razón se puede decir que a la comunidad internacional se le ha acabado la paciencia con Israel pero no a Estados Unidos, que por tercera vez continua a su lado y tan solo ha prometido una tregua temporal que ha anunciado de un modo incierto cuando se den las condiciones. No obstante, todo apunta a que todavía no ha llegado el momento de que esto suceda.

Israel da un ultimátum a Hamás para que libere a los rehenes

Por otra parte, Israel ya ha puesto fecha para su ataque a Rafah, en el sur de Gaza. Es un ultimátum que lanza a Hamás. Les da como día límite el domingo 10 de marzo, fecha de inicio del mes del ayuno musulmán, del Ramadán, para que entreguen a todos los rehenes. Si no es así, advierten que los combates comenzarán en Rafah.

"El mundo debe saberlo, y los dirigentes de Hamás deben saberlo: si para el Ramadán nuestros rehenes no están en casa, los combates continuarán en todas partes, incluida la zona de Rafah", dijo Benny Gantz, uno de los tres integrantes del gabinete de guerra israelí, en Jerusalén. "Hamás tiene la opción. Pueden rendirse, liberar a los rehenes y los civiles de Gaza podrán celebrar la fiesta del Ramadán", dijo el ministro.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com