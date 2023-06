Estados Unidos autoriza la venta de carne creada en un laboratorio

Carne de pollo creada en un laboratorio. Son aptas para el consumo. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos aprobó el pasado 22 de junio la venta de carne -pollo- creada en un laboratorio a partir de células de animales.

Se permite a las empresas Upside Foods y Good Meat, de California, la comercialización del producto cárnico. La carne de laboratorio también está avalada por la Administración de Alimentos y Fármacos estadounidense (FDA) que aseguró que la carne era apta para el consumo.

Las dos empresas californianas celebraron que el Gobierno estadounidense haya dado luz verde y aseguraron que esta carne ayudará a crear una industria alimentaria más sostenible.

Singapur, el primero en vender carne de laboratorio

Los carne creada en laboratorios de una de las empresas californianas ya se puede encontrar en Singapur, el primer país en permitir la venta de esta carne. Aunque las empresas también planean forjar alianzas con restaurantes de lujo para ofrecer sus productos.

El producto resultante no es un sucedáneo del pollo, como las alternativas veganas hechas a base de plantas. Según 'The New York Times', hay unas cien compañías en el mundo dedicadas a la producción de carne en laboratorios.

Más del 60% probaría la carne cultivada

El 63% de los consumidores admite que probaría la carne cultivada y cerca del 46% asegura que la compraría, según datos extraídos del informe 'Percepción del consumidor sobre la carne cultivada', elaborado por el instituto tecnológico Ainia y financiado por la Conselleria de Innovación.

Pros y contra de la carne de laboratorio

Las personas que aseguran que consumirían carne cultivada en un laboratorio lo harían por tres razones principales: el bienestar animal (63%), el respeto al medioambiente (50%) y la curiosidad (48%).

En contra, como la parte de negativa, se encontraría el elevado precio (52%), falta de información (45%) y desconfianza (44%).