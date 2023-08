El Estado Islámico anuncia la muerte de su líder en un enfrentamiento contra otra organización yihadista

Abu al Husein al Huseini al Qurashi, líder del Estado Islámico (EI), ha muerto en un enfrentamiento directo contra otra organización yihadista. Así lo ha notificado la productora audiovisual Al Furqan, afín al EI. La organización terrorista había nombrado a Abu al Husein al Suseini al Qurashi como nuevo 'califa' en noviembre de 2022. Ocho meses después ha muerto.

"Expresamos el pésame de (...) los soldados del Estado Islámico por la muerte del califa de los creyentes, Abu al Husein al Huseini al Qurashi",ha exclamado el portavoz del EI, Abu Huzaifa al Ansari. El anterior líder yihadista murió abatido en combate contra "los enemigos de Alá".

Desde la muerte de Abu Bakr al Bagdadi en 2019 en una operación estadounidense, se desconoce el rostro de la mayoría de los sucesores del 'califa'. Desde su muerte, los líderes del EI han sido apodados Al Qurashi por la tribu de Qurashi a la que perteneció el profeta Mahoma.

Ascenso y caída del EIIL

El Estado Islámico de Irak y Levante nació en 2014 y, tras su ascenso en Irak y su participación en la guerra en Siria, vio como comenzó a derrumbarse su 'califato' tras numerosos golpes. Las actuaciones del grupo extremista musulmán suní han sido sanguinarias, con tiroteos masivos y decapitaciones. La caída de su califato en 2016, Mosul (Irak) , marcó un antes y un después.

Derrotado en Irak en 2017 y en Siriaen 2019, el grupo terrorista suní se encuentra debilitado y despojado de los amplios territorios que había llegado a conquistar. El grupo terrorista que han emprendió su cruzada particular contra todos aquellos que no sigan los dictados de la sharia, que es el camino o senda del islam. Relacionar islam con violencia es un error cada vez más común.

El grupo terrorista es salafista. Los salafistas entienden la lucha que supone la yihad como una batalla literal contra los que no sigan lo que dicta del Islam y que no estén de acuerdo con esa lucha. Esta versión radical de la religión conlleva incluso a establecer como infieles a otros musulmanes que no profesan bajo el camino del extremismo.