Una profesora pone en marcha un nuevo método educativo al ritmo de canciones de Justin Bieber o Bruno Mars

Bethany Humphrey es una profesora de Estados Unidos que ha descubierto un nuevo método muy ameno y divertido para aprender y a la vez motivar a sus alumnos. Esta joven enseña las lecciones con la melodía de algunas de las canciones más exitosas del momento.

De esta manera, los niños aprenden el temario con canciones como 'No' de Meghan Trainor, 'Can't Stop The Feeling' de Justin Timberlake, 'Happy' de Pharrell Williams, 'Sorry' de Justin Bieber, entre otras muchas canciones.

¡Así de bien se lo pasan estos alumnos en clase!