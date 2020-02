Ésta es la imagen de un pecho izquierdo que puede salvar vidas entre las enfermas de cáncer de mama

"Un hoyuelo ha aparecido en mi pecho izquierdo, no estoy segura cuándo. He buscado en Google. Puedo sentirlo. Tengo cita con el doctor al mediodía". Con este mensaje se inicia el diario de una mujer a la que le diagnosticaron un cáncer de mama en grado 3 en su pecho izquierdo.

La mujer de 41 años, madre de dos hijos, ha creado una cuenta de Twitter para compartir su día a día desde que encontró el hoyuelo hasta el diagnóstico y posterior tratamiento. Bajo el nombre de 'My Left Boob (mi pecho izquierdo)' quiere sensibilizar a los usuarios de la red social sobre esta enfermedad y la importancia de una detección precoz.

Here goes: I've got a 14mm grade 3 invasive ductal carcinoma - cancer

But! It is curable. I need surgery, chemo and radio therapy #shiiiit!