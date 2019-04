Un grupo de españoles se escondió en los conductos de ventilación del aeropuerto durante el atentado

Algunos de ellos, como Sarai y su novio, han contado a Antena 3 Noticias que viajaban a Bangkok junto con un grupo de amigos de Bilbao. Se encontraban a menos de 200 metros de donde ocurrieron las explosiones.

"Subimos a la planta superior a tomar un café y no nos pilló por el canto de un duro. De repente se oyó un ‘bam’ y la gente corriendo y gritando, y luego otro ‘bam’ y corrimos a escondernos", relata Sarai.

En medio del caos oyen más disparos. Desesperadamente buscan un lugar para esconderse de los terroristas, y finalmente deciden refugiarse dentro de los conductos de ventilación. Allí permanecieron aterrados una hora y media.

El resto de viajeros españoles comenzaron a huir. En algunas imágenes se oye gritar en español "vamos, vamos". No lejos de donde se encontraban Lluis y su mujer, que también estaban en el aeropuerto Ataturk esperando un vuelo de conexión que les llevase a Vietman en viaje de novios.

Trataron de encontrar una escapatoria, alejarse de los terroristas. Rompieron unas puertas de cristal para acceder a las pistas de aterrizaje. "Salimos a las pistas como pudimos y corrimos hasta que se acabó el aeropuerto", relata.

Instantes después del atentado, Yolanda aterrizaba en Estambul. Se encuentra una gran confusión. "Nos bajaron del avión y estaba todo reventado, sangre por el suelo, un gran caos. No lloré entonces pero hoy no he podido evitarlo y he llorado por lo que pasó", dice.

Terribles recuerdos ligados ya para siempre a un viaje y a un aeropuerto.