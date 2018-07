"Era un monstruo en todos los sentidos", la increíble transformación de una exadicta a la cocaína y a la heroína

Una mujer de 26 años ha decidido mostrar su historia de superación a través de las redes sociales, ha compartido en Facebook cómo ha conseguido rehabilitarse tras haber sido adicta a la cocaína, la heroína y la metanfetamina.

Dejah Hall, de Arizona, ha compartido unas desgarradoras imágenes de sí misma para celebrar que lleva cuatro años sin probar las drogas. En declaraciones a Daily Mail, Hall ha confesado que su adicción comenzó con medicamentos para el dolor cuando tenía sólo 17 años. "Estaba de fiesta con un amigo y tomé una pastilla por primera vez para intentar olvidarme de los problemas en mi casa, y a partir de ahí todo fue a peor", reconoce.

La exadicta cuenta que tomada "hasta seis pastillas al día y a partir de los 20 años de edad no podía dejar de tomar". "No podía parar. Lo quería de forma desesperada y nada me importaba más. Cuando me pinchaba heroína no me importaba si vivía o moría", confiesa.

"Yo era un monstruo en todos los sentidos", asegura tras reconocer que su estado físico comenzó a empeorar, llegó a pesar tan solo 43 kilos. Finalmente fue su abuelo quien la hizo abandonar su adición después de prometerle en un cumpleaños que lo iba a dejar. Dejah dejó definitivamente las drogas tras la muerte de su abuelo.