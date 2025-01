Envenena con matarratas la comida y mata a cuatro familiares: el detenido sentía un profundo odio hacia su pareja e hijos

Francisco Pereira, de 53 años, fue arrestado el pasado miércoles en Parnaiba, Brasil, acusado de haber envenenado con pesticida para ratas el arroz consumido por su familia durante una cena de Año Nuevo. La tragedia dejó cuatro muertos, incluidos dos niños pequeños y a un menor en estado crítico.

El incidente ocurrió en el estado de Piauí, donde los detectives confirmaron que las víctimas habían ingerido arroz mezclado con un pesticida utilizado para matar roedores. Según las autoridades, la motivación del sospechoso podría haber sido un profundo odio hacia su pareja, Francisca María da Silva, y los hijos de esta.

El presunto asesino confirmó unas relaciones turbulentas entre la familia

En una conferencia de prensa, el jefe de la Policía Civil de Piauí, Abimael Silva, reveló detalles inquietantes sobre la investigación. Pereira describía a los hijos de Francisca como "primates" y afirmó que eran "gente antihigiénica", según el testimonio recabado.

El odio a su pareja del sospechoso era tan evidente que, incluso cuando ella agonizaba, expresó sentimientos de "repugnancia y rabia" hacia ella. Silva señaló que la detención se logró gracias a inconsistencias en las declaraciones de Pereira, que no coincidían con los relatos y explicaciones de las otras personas de la vivienda.

Sin embargo, advirtió que no se debían precipitar. "No estamos diciendo que él sea culpable, que él cometió el crimen. Es probable que así sea, pero no debemos anticiparnos al juicio".

El arroz consumido por los familiares de Francisco Pereira fue analizado y la Policía pudo confirmar que contenía pesticidas. Los detectives han clasificado el caso como un posible homicidio deliberado y Pereira permanecerá en prisión preventiva durante 30 días mientras avanza la investigación.

Los vecinos ya conocían la mala relación de Pereira con su familia

Según relatos de los allegados, habían tenido una relación complicada con Francisco Pereira, pero nunca se imaginó que algo así podría suceder.

