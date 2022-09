¿Enterrar a los perros vivos de la reina Isabel II con ella? Los bulos tras la muerte de la monarca

Desde 'matar' a la reina Isabel II antes de tiempo, hasta enterrar a sus propias mascotas. Estos son algunos de los fakes que circulan tras el fallecimiento de Isabel II que aún mantiene a todo Reino Unido, y al mundo entero, de luto.

Suplantaciones a la BBC en redes sociales

Desde que saltó la noticia de su preocupante estado de salud el pasado jueves hasta confirmarse su fallecimiento esa misma tarde, varias cuentas en redes sociales se hacían pasar por la BBC, cambiando su nombre y utilizando su imagen, afirmando que la reina había fallecido antes de que la Casa Real británica publicase el comunicado oficial.

¿Despedida de la Guardia Real británica desde el Palacio de Buckingham?

Este "concierto" de despedida de la Guardia Real británica es falso: las imágenes pertenecen al Jubileo de Platino de la monarca, fechado a principios del mes julio de 2022, dos meses antes de su muerte. El vídeo está editado y suenan los acordes de la exitosa canción de Quevedo y Bizarrap 'Quédate' (Bzrp Music Sessions, Vol. 52) pero las imágenes son antiguas.

Algunas de las afirmaciones falsan que encontramos en redes sociales señalan que:

“La Guardia Real Británica realiza un emotivo concierto de despedida a la Reina Isabel II en el Palacio de Buckingham”

“¡Última hora! Sin ningún protocolo la Guardia Real Británica hace esta despedida a la Reina Isabel II desde la azotea del Palacio de Buckingham”

En la grabación original podemos comprobar que la Guardia Real toca la canción 'Bohemian Rhapsody', de Queen, pero no desde Buckingham sino desde Horse Guards Parade, el gran campo de desfile cerca de Whitehall, en el centro de Londres.

En Youtube se pueden visualizar las imágenes 100% reales pertenecientes al homenaje durante el Jubileo.

Los perros de Isabel II, "vivitos y coleando"

Los corgis de la reina Isabel se preparan para ser enterrados vivos con ella. Esta es la afirmación, completamente falsa, que realiza el portal satírico @Reductress a través de su cuenta de Twitter. La publicación ha indignado a miles de usuarios y se ha viralizado. En el enlace que acompaña al tuit podemos leer que se trata de una "broma". Eso sí, de mal gusto.

"¿Enterrar vivos a los perros? ¿En qué año vivimos? ¿Qué han hecho los pobres perros?", señalan los usuarios a través de las redes. El tuit fake no ha pasado desapercibido y ya acumula

El propio perfil de @Reductress 'avisa' en su descripción de Twitter, definiéndose como la "única revista de noticias falsas para mujeres".

Hoy mismo hemos conocido que Muick y Sandy, como se llaman los perros de Isabel II, ya tienen nuevos dueños: Será su hijo, el príncipe Andrés y su exmujer Sarah Ferguson quien se quedarán con ellos.

Isabel II recibió su primer cachorro con 18 años, se llamaba Susan. Después todos los perros que ha tenido son descendientes de ella. Junto a los sombreros y bolsos, sus perros se han convertido en una de las señas más reconocibles de la difunta reina de Inglaterra. Los perros de raza corgi galés han acompañado a la reina Isabel II durante sus 70 años de reinado. Más de 30 perros han acompañado a la monarca durante años y años.

Cute! Queen Elizabeth's Corgis Prepare to Be Buried Alive With Her: https://t.co/bXcRgMl85o pic.twitter.com/kDEvzIQ4J6