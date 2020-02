Una enfermera rusa ha sido despedida tras hacerse 'selfies' con moribundos

Tatiana Kuliova, es una enfermera rusa que trabaja como residente en la ciudad de Kirov, en el centro del país, y qu se hacía 'selfies' con pacientes moribundos.

La enfermera, se tomaba autofotos dentro de la ambulancia con la que trabajaba, y con un fondo espeluznante, hombres y mujeres que estaban heridos o gravemente enfermos.

Según afirma 'Daily Mail', la mujer colgaba estas instantáneas en su cuenta de Twitter hasta que fue decubierta por sus superiores, momento en el que fue despedida de inmediato.

Entre las fotografías que han provocado su despido, Kulikova se fotografía haciendo una 'peineta' a una mujer que se encuentra tumbada en la camilla con los ojos cerrados, y otra haciendo el signo de vixtoria frente a un paciente que acaba de sufrir un ataque al corazón. Esta última foto la subió bajo el comentario; "Como odio mi trabajo".

Las autoridades que han cesado a la enfermera han asefurado que "está claro que mientras se hacía las fotos no cuidaba de los pacientes", y ese es su trabajo, "además, muestra un cruel desprecio por el bienestar de los afectados, ya que algunos de los cuales murierion después de tomarse la foto".

La enfermera ha decidido mantener silencio, y no ha querido atender a la prensa. Salió de su trabajo y no se ha vuelto a saber nada de ella, además su perfil de la red social Twitter ha sido eliminado y ya no se pueden acceder a las fotos que subió de sus 'momentos en el trabajo'. No ha pedido perdón y tampoco parece que vaya a hacerlo.