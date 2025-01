Encuentran muertos, en habitaciones separadas, a una pareja recién comprometida en un resort de Vietnam

La policía provincial de Quảng Nam (Vietnam) están investigando la muerte de una pareja británicos que fueron encontrados sin vida en dos habitaciones separadas en la Villa Turística en la ciudad de Hội An, el pasado 26 de diciembre, en la provincia de Quang Nam Central.

Las dos víctimas mortales se habían registrado en la villa turística el 4 de julio de 2024 para una residencia temporal de larga duración. Aparecieron muertos en habitaciones diferentes tres semanas después de anunciar su compromiso.

Fueron los trabajadores del resort de lujo quienes descubrieron a la mujer de 33 años sin vida. La identificaron como G. M. Otteson . También encontraron muerto en otra habitación diferente a un hombre sudafricano de 36 años, identificado como A. E. Quinton, según informa el diario 'Vietnam news'. También encontraron botellas de licor vacías en los dos dormitorios.

La policía ordenó a las autoridades una investigación del lugar y la realización de autopsias para conocer las causas del deceso. Los primeros hallazgos no mostraron signos evidentes de fuerza en los cuerpos. "No había señales de saqueo en el lugar. Las pertenencias y los teléfonos de las víctimas estaban intactos", afirma un agente.

La pareja anunció su compromiso en redes sociales y sorprendieron a sus familias con un vídeo publicado en YouTube, según recoge el diario 'Daily Mail'. Según medios locales, ella trabajaba en una agencia de marketing de contenidos y redes sociales y él era un barista profesional.

Los amigos y familiares de las víctimas tampoco saben con certeza qué ocurrió: "No tenemos todas las respuestas, las familias de Greta y Arno aún no han reclamado sus cuerpos, les ruego que respeten su dolor y su privacidad", comentan las familias a través de un portavoz. También aseguran estar impactados con la noticia: "No hay palabras".

