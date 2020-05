Encuentran muerto en su coche a un enfermero que luchaba contra el coronavirus en Estados Unidos

William Coddington, un enfermero de 32 años de Florida (EE UU) fue encontrado muerto en su coche en el aparcamiento de un hotel. El joven se encontraba luchando contra la pandemia del coronavirus.

Según informa 'The New York Times', su madre, que no había recibido noticias suyas, localizó la ubicación de su móvil y fue hasta el lugar en el que se encontraba su hijo. Su familia sospecha de una sobredosis de drogas como causa de la muerte.

Hacía 10 años que luchaba contra su adicción en los opiáceos y otras sustancias pero en plena crisis por el Covid-19, recayó. Su madre ha asegurado al citado medio que le afectó mucho ver morir a personas de su edad y la crudeza de la pandemia.

Semanas antes de su muerte, el enfermero había denunciado a través de su perfil de Facebook de la falta de material de protección para el personal sanitario. "En mi hospital estamos racionando una mascarilla N95 para todo mi turno", escribió Coddington. "Nos estamos quedando sin batas. Estamos haciendo que la gente haga protectores faciales improvisados que terminan rompiéndose", publicó también.

Ronald Coddington, padre de la víctima, asegura que la Policía dijo obtuvo imágenes de una cámara de seguridad cercana al lugar en el que ocurrieron los hechos. En esas imágenes se puede ver a Coddington sentado en el interior del coche cuando otro automóvil se acerca hasta colocarse a su altura durante unos instantes. El padre explica que hubo "algún tipo de intercambio" entre su hijo y el otro conductor que, sospecha, estaba relacionado con las drogas.