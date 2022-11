Encuentran un cadáver flotando en la playa de Bogatell de Barcelona

Los servicios de emergencias de Barcelona han hallado un cadáver flotando en la barcelonesa playa de Bogatell. El cuerpo ha sido hallado en el mar por unos pescadores, que además, se han encargado de recuperar el cadáver.

Fuentes del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han recibido una llamada en torno a las 17:20 horas de la tarde en la que, a través del teléfono de emergencias 112, se alertaba del descubrimiento. Las fuentes de emergencias han comunicado a los medios que varios efectivos se han desplazado hasta la playa de Bogatell en la que se ha encontrado el cuerpo. Sin embargo, a su llegada, solo han podido certificar su fallecimiento.

El cadáver se corresponde con el de una mujer, de la que se desconoce la identidad por no llevar documentación encima. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y, a la espera de lo que dictamine la autopsia, los agentes han comunicado que no se aprecian signos aparentes de muerte por violencia.

Desaparición de un jugador de rugby

Por el momento no ha sobresalido más información. El suceso se encuentra en investigación y, aunque la Policía no relaciona el hecho con ningún asesinato, se especula con la posibilidad de estar relacionado con la desaparición del jugador de rugby británico Levi Davis el 29 de octubre, el pasaporte del cual fue encontrado hace unos días en el Port de Barcelona. El joven deportusta, de 24 años, fue visto por última vez en la madrugada del sábado 29 de octubre en el pub irlandés The Old Irish Pub de La Rambla de Barcelona.