Grandes donantes que apoyaron a Trump piden que les devuelva el dinero

Al menos dos donantes que han atraído importantes sumas para la campaña del candidato republicano a la Presidencia de EEUU, Donald Trump, han pedido que se les devuelva el dinero tras sus comentarios denigrantes hacia las mujeres revelados la semana pasada.

El canal NBC tuvo acceso a dos correos electrónicos en los que sendos donantes piden el reembolso de donaciones al sentirse ofendidos y repugnados por la grabación de 2005 publicada el viernes en la que Trump presume de poder abusar de mujeres por ser famoso.

"No puedo expresar lo suficiente mi decepción por las recientes noticias sobre el señor Trump (...) Como padre de dos hijas que pronto se casarán, siento repulsa por los comentarios sobre mujeres", escribe uno de los donantes, que "respetuosamente" pide que se le reembolse el dinero. Otro de los donantes se dice "mortificado" al escuchar los comentarios de Trump, por lo que declara: "No puedo apoyar a un hombre machista (...) Espero que se me devuelvan las donaciones".

Según NBC, los donantes han aportado hasta ahora decenas de miles de dólares a la campaña de Trump, al recurrir a sus redes de conocidos para recaudar donaciones políticas. Uno de ellos asegura que ha recaudado cerca de un millón de dólares para Trump y ha notificado al fondo Trump Victory que no tiene intención de seguir buscando donaciones para el candidato republicano.

Otro dice estar avergonzado por haber pedido dinero para ayudar a Trump a ser elegido para ocupar la Casa Blanca, especialmente tras el vídeo en el que Trump habla de manera lasciva de las mujeres, algo que ha sido la gota que colmó el vaso.

El donante ha ayudado a la campaña a recaudar dinero en estados clave como Florida u Ohio, así como en ambas costas del país. Donald Trump recaudó 41 millones de dólares en agosto, su mejor mes hasta la fecha, pero los comités de acción política, organizaciones independientes que hacen campaña por el candidato, han reiterado que tienen muchas dificultades para recaudar donaciones. La candidata demócrata, Hillary Clinton, por su parte, recaudó en agosto 143 millones de dólares, y cuenta con el apoyo de potentes comités de acción política progresistas.