El polémico beso del presidente mexicano a una periodista

La reportera del diario El Mexicano, Lorena García, ha sido protagonista de un polémico vídeo que se ha convertido en viral. La periodista le realizó una pregunta al presidente mexicano, López Obrador, y este la eludió con un beso a García en la mejilla y continuó su camino hacia el vehículo.

Lorena García le preguntó si su partido, el Movimiento Regeneración Nacional, tenía interés en ganar las elecciones.

Según informa EFE, la reportera aseguró en declaraciones a la cadena Radio Fórmula que el beso que le dio el presidente electo le pareció una falta de respeto y se mostró molesta por no haber obtenido una respuesta a su pregunta: "Se me hace una falta de respeto, hay una molestia, pero tampoco quiero una venganza. Yo soy una profesional y en 19 años de carrera jamás me había pasado esto".