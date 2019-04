El grupo terrorista Daesh difunde vídeos de menores entrenándose para matar y para morir

Los niños se han convertido en el objetivo del grupo terrorista Daesh, que difunde vídeos de menores vestidos con uniformes de combate y cómo los entrenan para matar y para morir.

En una cárcel custodiada por autoridades kurdas al norte de Irak se encuentra detenido Mahmoud, sospechoso de pertenecer a este grupo terrorista y que fue reclutado cuando tenía 11 años. "Me encerraron en una cárcel sin comida y sin agua durante todo un día. Luego me azotaron y me torturaron", confiesa.

Acciones como ponerse una bomba en el cuerpo o montar fusiles de asalto son algunos de los entrenamientos que recibió durante sus siete meses de preparación. "Nos lo enseñaban todo con vídeos: disparar armas, detonar bombas...", explica Mahmoud.

Pero su caso no es único. En este centro hay otros 200 niños acusados de terrorismo, una generación perdida convertida en kamikazes.