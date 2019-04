El emotivo discurso de Emma González, la estudiante que se ha convertido en un símbolo tras el tiroteo de Florida

"Todavía no hemos tenido un momento de silencio en la Cámara de Representantes, por lo que me gustaría tener uno. Gracias.

Cada uno de los aquí presentes, deberíamos estar en casa afligidos. Sin embargo, estamos aquí juntos porque si todo lo que nuestro presidente y nuestro gobierno pueden hacer es enviar recuerdos y oraciones, entonces tal vez es momento de que las víctimas sean el cambio que necesitamos.

Desde los tiempos de los Padres Fundadores y desde que agregaron la Segunda Enmienda a la Constitución, nuestras armas se han desarrollado a un ritmo que me marea. Las armas han cambiado pero nuestras leyes no".

Ciertamente no entendemos por qué debería ser más difícil hacer planes con amigos los fines de semana que comprar un arma automática o semiautomática. En Florida, para comprar un arma no se necesita un permiso, no se necesita una licencia de arma de fuego, y una vez que la compra no es necesario que se registre. No se necesita un permiso para llevar un rifle o una escopeta oculta. Puedes comprar tantas armas como quieras a la vez.

Hoy leí algo muy poderoso. Se trata del punto de vista de un maestro, cito: cuando los adultos me dicen que tengo derecho a poseer un arma, todo lo que puedo escuchar es que mi derecho a poseer una pistola supera el derecho de los estudiantes a vivir. Todo lo que escucho es mío, mío, mío, mío.

En lugar de preocuparnos por nuestro examen, tenemos que estudiar nuestras notas para asegurarnos de que nuestros argumentos basados en la política y la historia política sean herméticos. Los estudiantes de esta escuela han tenido debates sobre las armas durante lo que parece toda una vida. AP Gov tuvo alrededor de tres debates este año. Algunas discusiones sobre el tema incluso ocurrieron durante el tiroteo, mientras los estudiantes se escondían en los armarios. Las personas involucradas en este momento, los que estaban allí, los que publican, los que tuitean, los que realizan entrevistas y hablan con las personas, están siendo escuchados como si fuera la primera vez que se trata este tema. En tan solo cuatro años se ha tratado en más de 1.000 ocasiones.

Hoy descubrí que hay una web shootingtracker.com. Nada en el título sugiere que esté rastreando exclusivamente los tiroteos de EEUU y, sin embargo, ¿necesita abordar eso? Debido a que Australia tuvo un tiroteo masivo en 1999 en Port Arthur (después de) la masacre introdujo controles de las armas, y no ha tenido otra desde entonces. Japón nunca ha tenido un tiroteo en masa. Canadá ha tenido tres y el Reino Unido tuvo uno y ambos introdujeron el control de armas y, sin embargo, aquí estamos, con sitios web dedicados a informar de estas tragedias para que puedan ser realizadas estadísticas.

Esta mañana vi una entrevista y me fijé en que una de las preguntas era: ¿crees que tus hijos tendrán que vivir otros episodios de tiroteos en la escuela? Y la respuesta de nuestros vecinos ha sido que no tendrán que pasar por otros simulacros de tiroteos en centros escolares. Tal vez los adultos se hayan acostumbrado a decir: 'así son las cosas'. Pero si los estudiantes hemos aprendido algo, es que si uno no estudia, uno falla. Y en este caso, si uno no hace nada activamente, la gente muere.

Vamos a ser los niños sobre los que se lee en los libros de texto. No porque vayamos a ser otra estadística sobre el tiroteo masivo en Estados Unidos, sino porque, tal como dijo David, vamos a ser el último tiroteo masivo. Al igual que Tinker v. Des Moines, vamos a cambiar la ley. Así va a aparecer Marjory Stoneman Douglas en ese libro de texto y va a ser debido al esfuerzo incansable de la junta escolar, los miembros de la facultad, los miembros de la familia y la mayoría de los estudiantes. Los estudiantes que están muertos, los estudiantes que aún están en el hospital, el estudiante que ahora sufre de trastorno de estrés postraumático, los estudiantes que tuvieron ataques de pánico durante la vigilia porque los helicópteros no nos dejaron solos, revoloteando sobre la escuela las 24 horas del día.

Hay un tuit sobre el que me gustaría llamar la atención. Tantas señales de que el tirador de Florida sufrió una perturbación mental, incluso fue expulsado por problemas de conducta. Los vecinos y compañeros de clase sabían que él era un gran problema. Siempre se debe informar de tales casos a las autoridades. Lo hicimos, una y otra vez. No fue una sorpresa para nadie que lo conociera oír que él era el tirador.

Quienes dicen que no deberíamos haberlo excluido...vosotros no le conocíais. Nosotros, sí. Están diciendo que fue todo por sus problemas mentales. No soy psicóloga, pero debemos tener en cuenta que esto no ha sido solo por un tema mental. Él no habría herido a tantos estudiantes con un cuchillo. ¿Qué tal si dejamos de culpar a las víctimas por algo que fue culpa del alumno?

En primer lugar, la culpa de las personas que le permitieron comprar las armas, los que están en las exhibiciones de armas, las personas que lo alentaron a comprar accesorios para sus armas de fuego para que fueran totalmente automáticas, las personas que no se las quitaron cuando sabían que él tenía tendencias homicidas, y no estoy hablando del FBI. Estoy hablando de la gente con la que vivía. Estoy hablando de los vecinos que lo vieron con armas.

Si el presidente quiere acercarse a mí y decirme a la cara que fue una tragedia terrible y que nunca debería haber sucedido y continuar diciéndonos que no se hará nada al respecto, voy a preguntarle felizmente cuánto dinero recibió de la Asociación Nacional del Rifle. ¿Sabes qué? No importa, porque ya realmente ya lo sé: Treinta millones de dólares. Y dividido por el número de víctimas por arma de fuego en los Estados Unidos en el mes y medio que llevamos solo en 2018, resultan 5,800 dólares. ¿Es eso lo que estas personas valen para ti, Trump? Si no hace nada para evitar que esto siga ocurriendo, ese número de víctimas de tiroteos aumentará y el número que valen disminuirá. Y seremos inútiles para usted.

Para cada político que está recibiendo donaciones de la Asociación Nacional del Rifle: ¡La culpa es suya!

Si su dinero estuviera tan amenazado como nosotros, su primer pensamiento sería, ¿cómo se reflejará esto en mi campaña? ¿Cuál debería elegir? ¿O nos elegirías? Y, si nos respondieras, ¿actuarías así por una vez? ¿Sabes cuál sería una buena forma de actuar? Tengo un ejemplo de cómo no actuar. En febrero de 2017, hace un año, el presidente Trump derogó un reglamento de la era de Obama que habría hecho más fácil bloquear la venta de armas de fuego a personas con ciertas enfermedades mentales.

Por las interacciones que tuve con el tirador antes del tiroteo y por la información que actualmente sé sobre él, realmente no sé si estaba mentalmente enfermo. Escribí esto antes de escuchar lo que Delaney dijo. Delaney dijo que sí estaba diagnosticado diagnosticaron. No necesito un psicólogo y no necesito ser un psicólogo para saber que derogar esa regulación era una idea realmente tonta.

El senador republicano Chuck Grassley de Iowa impidió que el FBI lleve a cabo verificaciones de antecedentes de personas que se consideran enfermos mentales y ahora dice: 'Es una lástima que el FBI no esté haciendo verificaciones de antecedentes sobre estas personas mentalmente enfermas. 'Bueno, duh. Sacaste esa oportunidad el año pasado.

Las personas del gobierno que fueron votados para el poder nos mienten. Y nosotros los niños parece ser que somos los únicos que nos damos cuenta y nuestros padres dicen que eso es una mierda. Las compañías tratan de hacer caricaturas de los adolescentes en estos días, diciendo que todos somos egoístas y que estamos obsesionados con las tendencias y nos callan cuando nuestro mensaje no llega a los oídos de la nación, estamos preparados para decir ¡y una mierda! Los políticos que se sientan en sus asientos dorados en la Cámara de Representantes y el Senado financiados por la Asociación Nacional del Rifle diciéndonos que nada se podría haber hecho para evitar esto, les decimos ¡y una mierda!. Dicen que las leyes de control de armas no reducirían la violencia con armas de fuego. Les decimos ¡y una mierda! Dicen que un buen tipo con un arma detiene a un tipo malo con una pistola. Les decimos ¡y una mierda! Dicen que las armas son solo herramientas como cuchillos y son tan peligrosos como los coches. Les decimos ¡y una mierda! Dicen que ninguna ley pudo haber evitado las cientos de tragedias sin sentido que se han producido. Les decimos ¡y una mierda! Que nosotros, los niños, no sabemos de lo que estamos hablando, que somos demasiado jóvenes para entender cómo funciona el gobierno. Les decimos ¡y una mierda!

Si está de acuerdo, regístrese para votar. Póngase en contacto con sus congresistas locales. Deles una parte de su mente".

