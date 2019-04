El embajador de Reino Unido en España: "Con este resultado, May tiene un mandato claro para proceder a la salida de la UE"

El embajador de Reino Unido en España, Simon Manley, considera que con el resultado de las elecciones, Theresa May "tiene un mandato claro de los británicos para proceder a la salida de la Unión Europea". Aun así ha reconocido que no es el resultado que quería la primera ministra, pero asegura que "va a trabajar con el apoyo del partido unionista".

En una entrevista en Espejo Público, Manley ha comentado la amarga victoria de May, que ha ganado las elecciones pero ha perdido 12 escaños y se queda lejos de la mayoría absoluta. "May ganó con un 43% de los votos, tiene 60 escaños más que el partido laborista, no es el único partido en Europa que no tiene mayoría absoluta para gobernar", ha apuntado el embajador.

"La intención de los socios europeos es empezar este mes la negociación con la intención de lograr un acuerdo de libre comercio para garantizar, en primer lugar, los derechos de nuestros ciudadanos, los europeos que viven en nuestro país y los británicos que viven en la Unión Europea", ha explicado Manley, recalcando que están "muy orgullosos de la presencia de tantos españoles" en Reino Unido.

El embajador ha señalado que la prioridad de las negociaciones del Brexit, que van a empezar este mes, "son los ciudadanos europeos que viven en nuestro país y los británicos que viven en España". "Tenemos que dar más certidumbre a la gente empezando por garantizar sus derechos", ha apuntado.

Sobre la nueva consulta que pretende plantear Carles Puigdemont en Cataluña, Simon Manley considera que es "muy importante que respeten el Estado del Derecho y las leyes". Ha asegurado que la de Escocia y Cataluña "son situaciones muy distintas".

En cuanto a la queja de las autoridades españolas por el trato dispensado a Ignacio Echeverría, el 'héroe del monopatín', el embajador compare "la angustia de la familia" por el tiempo que tardaron en probar su identidad. "Tenemos un servicio de forenses independientes y su prioridad es identificar a las víctimas con un 100% de seguridad pero fue demasiada la espera", ha explicado.