El Ejército de Tailandia da un golpe de Estado tras ocho meses de protestas

El Ejército de Tailandia suspendió la Constitución después de tomar el poder en un golpe de Estado en medio de la crisis política originada por ocho meses de protestas antigubernamentales en las que han muerto 28 personas.

Los militares, que mantienen retenidos a varios miembros del Gobierno, también declararon el toque de queda en toda Tailandia y empezaron a desalojar los campamentos de los manifestantes pro y antigubernamentales en distintos lugares de Bangkok.

El Ejército tailandés ha impuesto un toque de queda en todo el país desde las 22:00 hasta las 5:00 horas tras asumir el control del Gobierno con el fin de acabar con meses de inestabilidad, según ha informado un portavoz militar.

Soldados disparan al aire

Soldados tailandeses han disparado al aire para dispersar a miles de manifestantes progubernamentales, los llamados 'camisas rojas', congregados en la zona occidental de Bangkok.

Los militares han detenido a al menos un líder de los activistas, que son leales al exprimer ministro Thaksin Shinawatra, ha explicado el portavoz, Thanawut Wichaidit.

Poco antes, el líder de los 'camisas rojas', Jatuporn Promano, ha asegurado que continuarán sus protestas pese a que el Ejército haya asumido el control del país y haya pedido a los manifestantes que se dispersen.

"¿Lucharéis o no lucharéis? No iremos a ninguna parte. No tengáis pánico porque nos lo esperábamos", había afirmado Jatuporn ante sus seguidores. "Lo que tenga que ocurrir ocurrirá", ha añadido. Los 'camisas rojas' habían amenazado con resistir si el Ejército se hacía con el poder.