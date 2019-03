EEUU reitera la necesidad de apoyar militarmente a Ucrania

El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que su país no cree en una solución militar, pero agregó que Rusia no tiene derecho a apoyar a los separatistas prorrusos en Ucrania y que Kiev tiene "derecho a defenderse".

Joe Biden cree que Kiev tiene "derecho a defenderse" frente a Rusia

Biden hizo estas declaraciones en la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC), el 'Davos de la defensa', que está centrado en el conflicto de Ucrania. "No creemos en una solución militar para Ucrania. Pero Rusia no tiene derecho a hacer lo que está haciendo en Ucrania. Y creemos que la gente de Ucrania tiene derecho a defenderse", aseguró el vicepresidente de Estados Unidos. Su intervención se enmarca dentro de la polémica sobre la necesidad de armar a Kiev para que pueda combatir a los separatistas prorrusos, que cuentan con el respaldo militar y financiero de Moscú: Washington aboga por suministrar armamento a Kiev y Europa apuesta por no descartar la vía diplomática.

Biden agregó que Estados Unidos ha pasado de decir que abría una nueva página en sus relaciones con Rusia -hace seis años, con la llegada de Barack Obama a la Presidencia- a asegurar que ahora se trata de "reafirmar" sus "fundamentos" frente a Moscú: "la paz y la estabilidad".

La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, François Hollande, se reunieron en Moscú con el presidente ruso, Vladimir Putin, para presentarle una nueva propuesta de paz para el este de Ucrania, un plan que el día anterior habían presentado al presidente ucraniano, Petró Poroshenko. Merkel y Hollande tienen previsto mantener este domingo una conferencia con Putin para cerrar un posible acuerdo que incluya las últimas demandas de Kiev y supere el filtro de Moscú.

El eje franco-alemán ha lanzado esta última ofensiva diplomática de alto nivel ante el recrudecimiento de los combates entre el ejército ucraniano y los rebeldes prorrusos, y después de que Estados Unidos empezase a contemplar la posibilidad de enviar armas a Kiev, algo que ambos rechazan.

Poroshenko asegura que el conflicto no se cerrará hasta que Occidente aporte "apoyo militar" a Kiev

Poroshenko pide "apoyo militar" a Occidente

El presidente ucraniano, Petró Poroshenko, aseguró que el conflicto en el este de su país no se cerrará hasta que Occidente aporte "apoyo militar" a Kiev para combatir a los rebeldes prorrusos. Poroshenko subrayó que Ucrania precisa "apoyo práctico sólido" en los ámbitos financiero, material "y también militar" para superar la crisis.

Poroshenko argumentó que "la falta de armas" ya se ha demostrado ineficaz a la hora de atajar el conflicto en el este de Ucrania. Además, señaló que su país tiene derecho a recibir asistencia militar de sus aliados occidentales porque Rusia ha violado el Memorando de Budapest de 1994.

Por este acuerdo Ucrania renunció a su extenso arsenal nuclear y Rusia, Estados Unidos y Reino Unido se comprometieron a respetar y defender la integridad territorial de la exrepública soviética, un pacto ignorado por Moscú al anexionarse Crimea y apoyar a los prorrusos en las dos provincias rebeldes del este de Ucrania. Por eso, "tenemos derecho a recibir armas no letales", consideró el presidente ucraniano.

Poroshenko afirmó que el conflicto debe ser resuelto de forma duradera y no ser "congelado" porque, alertó, las soluciones temporales no funcionarán.