EEUU difunde un duro vídeo de los crímenes del Estado Islámico para disuadir de alistarse en sus filas

El Departamento de Estado de EE.UU. ha lanzado un gráfico vídeo con imágenes de crucifixiones y atentados bomba perpetrados por el grupo yihadista Estado Islámico (EI), unas imágenes que forman parte de una campaña de contrapropaganda para disuadir de alistarse en sus filas.

Con el título "Bienvenido a la tierra del Estado Islámico" y la intención de subrayar la naturaleza atroz de las acciones de este grupo terrorista, en el vídeo puede verse como se los terroristas asesinan a varias personas. Las imágenes del vídeo están extraídas de las grabaciones que el EI usa para reclutar militantes a través de las redes sociales, el mismo medio que ha escogido el Gobierno de Estados Unidos para contrarrestar el mensaje de los yihadistas.

El vídeo empezó a emitirse este viernes en canales nacionales como la CNN e inmediatamente se ha convertido en una fuente de debate, pero la campaña a la que pertenece, "Think again, turn away" ("Piénsalo de nuevo, date la vuelta") del Departamento de Estado comenzó hace un año en Facebook, Twitter, Tumblr y un canal propio de Youtube.

Esta campaña de contrapropaganda, dirigida por un centro del departamento de Estado dedicado a las estrategias de comunicación contra el terrorismo, está enfocada en evitar que musulmanes que viven en Estados Unidos -que la Administración considera un grupo vulnerable a los mensajes del EI- viajen a Irak o Siria para unirse en las filas de EI, como ya han hecho decenas ciudadanos del país norteamericano según estimaciones oficiales.

"Nuestra misión es exponer los hechos sobre los terroristas y su propaganda. No te dejes engañar por los que rompen familias y destruyen su patrimonio", explica el Departamento de Estado en la página de esta campaña en Facebook.

A medida que el EI se hacía más fuerte en los últimos meses, más extranjeros se desplazaban a Siria e Irak para luchar en sus filas, lo que ha obligado a las autoridades europeas y estadounidenses a aumentar sus recursos para detenerlos antes de salir de sus países de origen, según explicaron recientemente fuentes oficiales a "The New York Times".

Según su relato, el EI resulta más atractivo que Al Qaeda para los potenciales combatientes porque el territorio que controla lo rige con una estricta ley islámica. "Ellos pueden llamarse a sí mismos la verdadera yihad", dijo al diario un funcionario estadounidense. Otro de los factores que atrae del EI, según esas fuentes, es la "brutalidad" de sus prácticas, evidente en los vídeos de las decapitaciones de dos periodistas estadounidenses publicados en las últimas semanas y que han conmocionado al mundo.

Se estima que más de un centenar de estadounidenses han luchado con grupos rebeldes -no sólo con el EI- desde el comienzo de la guerra civil en Siria hace tres años. Desde enero de este año hasta ahora el número de ciudadanos de EE.UU. combatiendo en Siria se ha duplicado.