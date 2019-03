Los familiares del primer caso de ébola diagnosticado en EEUU están en observación

Un paciente ingresado en un hospital de Dallas (Texas) se convirtió en el primer caso de ébola diagnosticado en Estados Unidos, tras viajar infectado por el virus desde Liberia el pasado 19 de septiembre.

En una conferencia de prensa en Atlanta, el director de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades, Thomas Frieden, se mostró convencido de que el virus, que el virus, que ha matado a más de 3.000 personas en África, no se extenderá por Estados Unidos. "No tengo duda de que vamos a controlar este caso de ébola importado y que no se va a extender en el país", declaró Frieden, quien añadió que el paciente infectado viajó a Estados Unidos "para visitar a familiares".

Tras llegar al país el 20 de septiembre, el paciente no mostró síntomas hasta el día 24. Dos días más tarde buscó cuidados médicos y finalmente ingresó el día 26 de septiembre en el hospital, donde "fue aislado de inmediato", explicó Frieden.

El virus del ébola sólo es contagioso en el momento en que aparecen los primeros síntomas,

Las pruebas de laboratorio para determinar la presencia de la enfermedad en el paciente dieron positivo, de acuerdo con el director de los CDC, quien informó de la situación al presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Durante los 3 días que van desde la aparición de los primeros síntomas hasta su ingreso hospitalario, el paciente estuvo en contacto con familiares, por lo que todas las personas que han estado en contacto directo o indirecto con el paciente están siendo observadas.

El director de los CDC precisó, no obstante, que "las personas que viajaron en el avión con esta persona no estaban en riesgo ya que no presentó síntomas hasta cuatro días después de llegar". El virus del ébola sólo es contagioso en el momento en que aparecen los primeros síntomas, a través del contacto directo con la sangre u otros fluidos corporales de una persona infectada.

Los principales síntomas de la enfermedad, que pueden aparecer hasta 21 días después de la infección, van desde los dolores musculares y vómitos hasta fiebre o sangrado.