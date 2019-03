EEUU ve acorde a la justicia jordana la ejecución de dos yihadistas iraquíes

En Estados Unidos cada vez más voces exigen "una acción más contundente" contra los terroristas de Estado Islámico. Y la Casa Blanca parece haber escuchado el mensaje. Por eso, ha sostenido que Jordania ha ejecutado a los dos yihadistas iraquíes conforme a su sistema de Justicia, rehusando así pronunciarse en contra de uno de sus principales aliados en la región.

El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, ha subrayado, durante la rueda de prensa diaria de este miércoles, que los dos ejecutados habían sido juzgados y llevaban tiempo en 'el corredor de la muerte'. Jordania ha ejecutado de madrugada a dos yihadistas iraquíes, una mujer y un hombre, en represalia por el asesinato del piloto jordano Muad al Kasaesbe, que ha sido quemado vivo por Estado Islámico.

El resto de países de la coalición contra el yihadismo también ha querido transmitir un mensaje de mayor dureza contra Estado Islámico después del asesinato. "Puedo asegurar que no pararemos hasta que los asesinos extremistas del Estado Islámico y su ideología venenosa sean erradicados", ha dicho el primer ministro británico, David Cameron. Determinación y lucha también por parte de los países musulmanes: "Un acto tan atroz es inaceptable. No pueden pertenecer al Islam. No tienen nada que ver con nuestra religión", ha afirmado el primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.