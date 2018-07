Dylan Money, el joven que pasó de sufrir bullying por su físico a convertirse en entrenador personal

Después de haber sufrido acoso escolar por su físico, Dylan Money dijo basta y empezó una nueva vida y ahora quiere convertirse en un ejemplo para todas las personas que sufrieron bullying. Dejó de lado la comida basura y comenzó a practicar deporte. "Me convertí en un apasionado del gimnasio y cada día quería seguir aprendiendo", ha contado a 'The Mirror'.

Al poco tiempo de hacer ejercicio, los resultados comenzaron a ser visibles en él y, según ha explicado, otras personas comenzaron a pedirle consejos. Ahora, con un físico espectacular, ha recuperado la confianza en sí mismo y trabaja como entrenador personal. Además, Dylan quiere seguir progresando y aspira a abrir su propio centro deportivo: "Me gusta echar una mano a los demás".