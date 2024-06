Duras imágenes | Un coche arrolla a dos ciclistas: no frena, los tira al suelo y pasa por encima

El conductor de un vehículo, lejos de frenar cuando se encuentra cerca de dos ciclistas que iban por la misma carretera, los atropella y huye del lugar. Les advertimos de la dureza de las imágenes del coche que arrolla a dos ciclistas cerca del Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, en Texas (Estados Unidos).

El coche blanco va por detrás de ellos, no reduce la velocidad y los atropella. La colisión ocurrió cerca de la intersección de North Airfield Drive y Freeport Parkway en Irving. Y los heridos, una persona de 69 años y otra de 65 años. Los dos ciclistas cayeron al suelo. El hombre no frenó, no paró, sino que siguió su camino pasando por encima de uno de ellos, que se había quedado tendido en la calzada.

Según revela el medio local 'Fort Worth Star', el conductor, que ya ha sido detenido, conducía ebrio. Según publica el diario citado, citando a los informes de los agentes, algunos personas siguieron al coche hasta una gasolinera cercana y le dijeron que volviera al lugar del accidente.

El hombre regresó al lugar y pidió perdón, pero la Policía impidió que se acercara a los ciclistas. Uno de ellos sufrió una "laceración grave" por la que tuvo que ser hospitalizado en el Centro Médico Baylor Scott & White en Grapevine. Los médicos atendieron in situ al otro ciclista y le dieron el alta en el lugar.

El conductor ha sido detenido. Conducía bajo los efectos del alcohol. La prueba de alcoholemia indicó que su alcohol en sangre era superior a 0,15, el mínimo permitido. Se le acusa de dos delitos de agresión por intoxicación con un vehículo, un cargo de accidente que involucra lesiones y un cargo de conducir en estado de ebriedad.

