Los duques de Sussex evitan coincidir con Trump en su visita a Reino Unido tras calificar a Meghan Markle de "antipática"

Donald Trump saludó al príncipe Carlos y a Camila en su visita a Reino Unido. El magnate estadounidense paseó con la reina y cenó con los Duques de Cambridge. Sin embargo, llamó la atención la ausencia del príncipe Harry y de Meghan Markle.

La tensa relación de Trump y Meghan viene de lejos. Le llamó "antipática" antes de viajar a Londres pero cuando aterrizó en Londres rectificó: "Está haciendo un buen trabajo. Espero que le guste su vida, creo que es muy agradable. Fue antipática conmigo pero no es bueno que yo sea desagradable con ella y no lo he sido", indicó Trump.

Antes de convertirse en duquesa de Sussex, la actriz le criticó y calificó de "misógino". Además, se posicionó al lado de Hillary Clinton y se planteó mudarse a Canadá si era elegido presidente.

Las cámaras no han podido captar ninguna imagen entre Harry y Trump.

