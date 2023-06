Le drenan 6,5 litros de las piernas a una mujer tras descubrir una rara enfermedad viendo un vídeo

Una mujer, de 28 años, descubrió que padecía una extraña enfermedad después de acudir al médico buscando un tratamiento estético para erradicar una supuesta celulitis que tenía en las piernas. Alisa Vandercruyssen notó que, aunque llevaba un estilo de vida saludable, sus brazos, piernas y abdomen comenzaron a agrandarse.

Los médicos asumieron que tenía un problema de peso y le dieron folletos sobre dietas y ejercicio. Sin embargo, tras hacer ejercicio regular sus extremidades no disminuían.

La condición desconocida de Alisa la dejaba con un dolor constante al realizar actividades cotidianas como ir a trabajar. "Es dañino porque es una enfermedad progresiva. Crece constantemente", explica a 'Mirror'.

"Era mucha presión sobre mis rodillas, tenía mucho volumen"

Alisa Vandercruyssen pensó que podría tener una enfermedad crónica lipedema, una acumulación anormal de grasa, después de ver un vídeo en YouTube. Por ello, acudió a los especialistas.

Seis cirugías

Los médicos le dijeron que necesitaría seis cirugías para extirpar los nódulos de lipoedema. Del total de las cirugías, se ha sometido a una.

"Siempre había sido activa y bastante esbelta y luego, sin ningún cambio en mi estilo de vida, comencé a crecer más y más", dijo Alisa, una esteticista de Royal Oak, en Michigan, Estados Unidos.

"Tomé Ozempic, la dosis más alta durante seis meses y no bajé de peso. Parece grasa, por lo que te diagnostican obesidad todo el tiempo. Lo encontré en YouTube y se lo comenté al médico después de ver un vlog al respecto. Me pregunté por qué me identificaba con todo lo que decía.", explica.

"Me di cuenta de que tenía que someterme a seis o siete cirugías y hasta ahora he tenido una en la que me quitaron 6,5 litros de nódulos de la parte superior de los muslos. Ya ha hecho una diferencia en mi energía y me siento mejor mientras me curo después de la operación, es una locura cuánto afecta tu vida", concluye.