Adrián, atrapado en Cancún tras un corte de digestión que arruina a su familia: "No llegamos a lo que hay que pagar"

Adrián, de 39 años, sigue luchando por intentar salvar su vida en Cancún. El joven viajó a México como parte de su luna de miel y casi muere ahogado en una piscina de hotel tras sufrir un corte de digestión. Tras el fatídico incidente, continúa ingresado en coma en una UCI que debe costear la familia, quienes ya han pagado 36.000 euros. La gravedad de su estado hizo que en el hospital le tuvieran que inducir al coma.

Viajaron a Cancún con un seguro (póliza de 20.000€), aunque parece ser que no ha servido ni para cubrir los primeros días de asistencia debido al gran coste de su asistencia en el centro hospitalario. Aunque reciben ayuda desde España, no es la suficiente para asumir todos los gastos médicos. Por el momento, no es posible repatriarle debido al estado en el que se encuentra.

"Todo el mundo se está volcando muchísimo, nos están ayudando muchísimo, pero claro, para la cantidad de dinero que tenemos que pagar no llegamos, no es suficiente", explica Marta, cuñada de Adrián, quien cuenta que el coste de la atención de su cuñado en Cancún es de "10.000 euros diarios, 12.000, depende de si le hacen más pruebas". "Gracias a la agencia de viajes con la que ellos contrataron el viaje, han conseguido que la aerolínea se haga cargo del vuelo tanto de mis sobrino como de su tío, que van a volver en los próximos días", relata.

Trágica luna de miel

Sofía, la mujer de Adrián, pidió ayuda de manera desesperada a través de su perfil de Facebook:

"Soy Sofia Parada Vaya, me encontraba de viaje de novios con mi marido y mi hijo de 7 años en Cancún y ahora sufrimos un autentico calvario desde el pasado 5 de mayo, no solo esta en coma inducido tras un ahogamiento por paro cardiaco producido seguramente por un corte de digestión dentro de la piscina del hotel, sino que ahora el seguro de viajes no se puede hacer mas cargo de los gastos de hospitalización, ya que son muy elevados y se ha superado el máximo permitido según la póliza en apenas 2 días.

Adrián tubo que ser asistido tras ahogamiento por el personal del hotel siendo trasladado de urgencia al hospital mas cercano. Una vez allí, consiguieron reanimar sus constantes vitales, pero seguía sin conocimiento y tuvieron que desplazarlo nuevamente a otro hospital con mas recursos médicos dada la gravedad que presentaba.

Hasta día de hoy, Adrián sigue en coma, se encuentra en fase critica. La embajada española está al corriente de todo, pero nos trasladan que no pueden hacer nada mas allá que facilitar información, pero no pueden repatriarlo para ser ingresado en un hospital español como si ha sido en un caso similar en Tailandia, ni tampoco pueden cubrir los gastos de hospitalización que rondan los 8000 euros día, una auténtica barbaridad, esto supone otro problema para nosotros.

Necesitamos difundir al máximo posible la noticia, que se haga viral nuestra situación tan complicada que estamos pasando. Nuestra familia y amigos están realizando una colecta para ayudarnos a afrontar todos estos pagos, donde todo el que quiera ayudar, cualquier donativo por pequeño que sea nos es de gran ayuda, necesitamos despertar de esta pesadilla y que podamos volver a casa los 3, pero sobre todo que Adrián se recupere. Nos pueden ayudar en esta cuenta y seguir el caso a través de redes sociales y medios de comunicación", explicaba".

La familia y los amigos del matrimonio lanzaron una campaña a través de la plataforma 'gofundme' con el fin de recaudar el dinero necesario: "cualquier donativo por pequeño que sea nos es de gran ayuda, necesitamos despertar de esta pesadilla y que podamos volver a casa los 3, pero sobre todo que Adrián se recupere".

