Dos perros mutilan y asesinan a su dueña tras celebrar su 23º cumpleaños: "Estaban criados para matar"

Nicole Morey fue asesinada y mutilada por dos de sus cuatro perros cuando llegaba de celebrar su 23º cumpleaños en Fedamore, Limerick (República de Irlanda). Una tragedia que ha conmocionado a todo el país y que vuelve a reabrir el debate sobre el peligro que conlleva tener como mascotas a determinadas razas de perro.

"Estaba fuera para celebrar su cumpleaños, tenía 23 años y se fue a casa, abrió la puerta del pasillo para entrar cuando el perro saltó encima de ella y la atacó", explica el tío abuelo de Morey, Anthony O'Donnell, desde España.

Tenía cuatro perros "extremadamente peligrosos"

La joven tenía cuatro perros, dos American Bully XL y otros dos Staffordshire Bull Terriers -todos ellos considerados "extremadamente peligrosos"- y fue atacada y mutilada por dos de estos en el ataque de los animales, que le arrancaron un brazo.

Cuando llegó la policía ya la estaban mutilando

Al lugar de los hechos acudieron lo más rápido posible varios agentes de policía que tuvieron muchos problemas para ayudar a Nicole por la tremenda agresividad de los perros. A uno de ellos tuvieron que matarle a tiros, a los otros tres pudieron reducirles con gas pimienta. "Para cuando llegaron allí, los perros la estaban mutilando, realmente no podía quitárselos de encima, tuvieron que dispararle al perro para sacárselo de encima, eso es lo que he oído. Los familiares me están llamando", contaba O'Donnell, de 58 años.

Además, un supuesto amigo de la fallecida pudo tener acceso a su teléfono y parece ser que envió a sus familiares el vídeo en el que se muestra el feroz ataque de los caninos a su dueña: "La familia de esta mujer no estaba al tanto de lo que había sucedido hasta que a un familiar le enviaron el vídeo gráfico que mostraba el ataque", explicó una fuente a 'Irish Independent'.

"Trataba a los perros como a bebés"

El tío abuelo de la fallecida es el familiar que más detalles ha dado sobre lo sucedido y sobre el carácter y la vida que llevaba Morey. "Hay dos niñas aquí que la conocen y dijeron que ella solía tratarlos (a los perros) como a bebés", dijo sobre dos chicas que conocían a la joven de 23 años por las redes sociales, donde esta subía mucho contenido junto a sus mascotas.

Según apunta O'Donell, este contestó a las jóvenes de la siguiente manera: "Les dije esta mañana que esto demuestra que no se puede confiar en los perros. No puedes confiar en ningún perro, pero especialmente en aquellos perros para los que fueron criados para matar".

Morey: "Me importa un carajo si no te gustan mis perros"

Además, Morey compartía mucho contenido y vídeo con sus perros en las redes sociales, algo que en ciertos momentos le costó recibir críticas de usuarios al convivir con animales catalogados como "peligrosos", 'ataques' de los que quiso defenderse con contundencia: "Me importa un carajo si no te gusta su apariencia, y ciertamente no me importa un carajo si crees que la raza debería ser prohibida". Meses después ha terminado perdiendo la vida tras el brutal ataque de dos de sus cuatro 'mascotas'.

