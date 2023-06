Dos gemelas dan a luz a sus hijos el mismo día a pesar de que salían de cuentas con 11 días de diferencia

Dicen que los gemelos tienen una conexión especial. Según un estudio publicado en 2013 por la revista científica 'Journal of Developmental Origins of Health and Disease', de la Universidad de Cambridge, los gemelos idénticos tienen un 55% más de similitud en capacidad verbal que los mellizos; un 32% más en capacidad espacial, un 62% más en velocidad de procesamiento y un 52% más en memoria.

Mito o realidad, lo que les ha ocurrido recientemente a dos hermanas norirlandesas hace que la teoría de la conexión sobrenatural de los gemelos cobre más sentido. Ambas mujeres han dado a luz el mismo día, y en el mismo hospital.

Tal y como recoge el 'Daily Mail', Sarah Brown y Claire Harkin salían de cuentas con once días de diferencia.

La primera en acudir al Hospital Altnagelvin en Londonderry fue Claire para tener un parto inducido. Lo hizo una semana antes que su hermana, sin embargo, tras varias complicaciones finalmente el niño nació mediante una cesárea de emergencia. Pocas horas después su hermana Sarah se puso de parto y dio a luz a su hija Kate.

"No podíamos creerlo. Nunca habíamos esperado que nacieran el mismo día. Nuestros padres se convirtieron en abuelos dos veces el mismo día. Todos los médicos y las matronas se sorprendieron, nunca antes habían visto algo así. Decimos de broma que Conor se negó a nacer solo para poder llegar el mismo día que su prima", cuenta Sarah.

Lo cierto es que ambas hermanas siempre han mantenido una relación muy estrecha, incluso llegaron a casarse con dos amigos. "Conocí a Jon en 2014 durante una noche de fiesta. Claire salió con nosotros varias veces y conoció a su mejor amigo Paul, pero ambos estaban en una relación en ese momento. Finalmente se juntaron hace cuatro años y ambos nos casamos con solo unas semanas de diferencia. Jon y yo nos casamos primero en abril del año pasado y luego Claire y Paul en julio", relata Sarah.

Unos meses después, Claire descubrió que iba a ser mamá. "Me dijo que estaba embarazada y estaba emocionada por ella. Y luego, unos días después, descubrí que yo también estaba embarazada. No podíamos creerlo, siempre habíamos querido estar embarazadas al mismo tiempo y ahora había sucedido", explica Sarah.