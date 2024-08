Mueren dos españolas en Tanzania en un viaje familiar

Tanzania ha sido escenario de la trágica muerte de dos mujeres de origen vasco en un accidente de tráfico. El país situado en África Oriental, era el destino de una familia que tenía el objetivo de recorrer África. El medio vasco 'EITB.eus', informa que ambas formaban parte de esa familia que viajaba por esta zona y que, además, otros miembros de ese mismo núcleo familia podrían haber resultado heridos en el mismo siniestro.

El accidente tuvo lugar el domingo en país africano y, según un testigo de consultado por el medio vasco, el siniestro ocurrió en Ngorongoro, al norte. El conductor que iba conduciendo el coche donde iba la familia, no tenía experiencia suficiente para recorrer los caminos de montaña del parque natural. El vehículo cayó desde una gran altura y esto provocó la muerte de las dos mujeres.

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, se ha confirmado que ha habido un accidente de esta índole en Tanzania y que la embajada del país "está haciendo todas las gestiones necesarias para asistir a los afectados". "Se ha informado a las familias desde que se tuvo conocimiento y se viene dando acompañamiento a las mismas desde entonces", ha añadido un portavoz, que también ha indicado que el accidente ha trascendido este lunes.

Recomendaciones al viajar a Tanzania

Desde la página web del Ministerio de Exteriores, se informa que el Estado "no resultará responsable por ningún concepto de los daños o perjuicios que, tanto por la observancia como por desconocimiento o no atención de la recomendación, pudieran ocasionarse a personas o bienes". De hecho, recuerda que el viaje se realiza siempre por cuenta propia y riesgo del viajero "y que todos los gastos derivados de la hospitalización, la repatriación de heridos o el traslado de cadáveres corren a cargo del particular". "La prestaciones de la Seguridad Social no operan en el extranjero".

Otro accidente en África

En marzo, también se tuvo conocimiento de una tragedia parecida cuando 45 personas fallecieron en un accidente de autobús que tuvo lugar al norte del país de Sudáfrica. El vehículo accidentado transportaba feligreses desde Gaborone y Moria. Solo se salvó una niña de ocho años que tuvo que se trasladado en pronóstico grave al hospital de la zona.

En este caso, el autobús se precipitó desde lo alto de un puente de unos cincuenta metros hacia un barranco. Las primeras hipótesis fueron que el conductor perdió el control del vehículo y chocó contra las barreras del puente. Esto provocó que el autobús se saliera de la vía y acabara despeñándose. 'News 24' informó de este caso y alegó que se abrió una investigación para esclarecer lo sucedido. Los cadáveres quedaron calcinados e irreconocibles entre los escombros.

