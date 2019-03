Dos adolescentes son violadas y ahorcadas en un árbol en la India

Dos adolescentes intocables, grupo social que ocupa el último escalafón en el sistema de castas, fueron violadas por varios hombres que después las ahorcaron en un árbol en el norte de la India, informaron medios locales. Los cuerpos de las dos menores, dos primas de 14 y 15 años, aparecieron colgados de un árbol en la localidad de Katra, en un caso que ha provocado las protestas de los vecinos por la falta de acción policial, según la cadena de televisión local NDTV.

La autopsia confirmó que fueron violadas y luego murieron ahorcadas a manos de cinco hombres y ante la pasividad de la Policía que, según su familia, durante horas declinó investigar el paradero de las chicas, cuya desaparición fue denunciada la noche anterior. La Policía no actuó hasta que los vecinos se negaron a que se retiraran los cadáveres para realizar la autopsia y cortaron varias carreteras como protesta por la inacción policial.

Posteriormente, la Policía suspendió a dos agentes, detuvo a uno de los supuestos autores de crimen e identificó a otros dos, mientras que dos más aún no han sido identificados, dijo el oficial Man Singh Chauhan al diario local The Times of India. La Comisión Nacional para las Mujeres de la India anunció el envío al lugar del suceso de un comité de investigación para recabar información y estudiar si se adoptan medidas, declaró su directora, Mamata Sharma, al mismo rotativo.

La violación y asesinato de una joven en un autobús en Nueva Delhi en diciembre de 2012 provocó protestas y un debate sin precedentes sobre la violencia contra la mujer en la India, lo que obligó al Gobierno a endurecer las leyes contra agresores sexuales. La nueva ley estableció la pena de muerte en caso de que la víctima fallezca o que los violadores reincidan. Cuatro de los violadores de la joven fueron condenados a muerte y a principios del pasado mes de abril tres jóvenes fueron sentenciados a la horca por violación reincidente en Bombay.