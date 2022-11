Trump llama "escoria" y "chiflada" a una ex asesora de la Casa Blanca que grabó sus conversaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llamado "perra", "escoria" y "chiflada" a Omarosa Manigault Newman, una ex asesora de la Casa Blanca y ex concursante del 'reality show' El Aprendiz, en el que participó el magnate neoyorquino, por grabar las conversaciones que mantuvieron

"Cuando le das una oportunidad a una escoria demente y le das un trabajo en la Casa Blanca, supongo que simplemente no funciona. Buen trabajo del general (John) Kelly por despedir rápidamente a esa perra", ha escrito en su cuenta oficial de la red social Twitter.

Trump se ha referido así a Manigault Newman, que fue cesada el pasado mes de diciembre por el jefe de Gabinete, John Kelly, como directora de comunicaciones de la oficina de enlace de la Casa Blanca.

Manigault Newman vuelve a estar de actualidad por la publicación de un libro 'Inestable' ('Unhinged') en el que relata el año que pasó con Trump en la Casa Blanca.

En los últimos días, la ex asesora presidencial ha difundido un audio de su despido y CBS, que es propietaria de la editorial del libro de Manigault Newman, ha revelado otro este martes en el que ella y antiguos compañeros de El Aprendiz hablan sobre los insultos raciales usados por Trump.

"No hay ninguna cinta de El Aprendiz en la que yo haya usado esa terrible y desagradable palabra (...) No tengo esa palabra en mi vocabulario", ha defendido Trump en otro 'tweet'. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, ha sostenido en rueda de prensa que el libro de su ex compañera "está lleno de mentiras y falsas acusaciones".