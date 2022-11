El cocinero José Andrés vuelve a cargar contra Trump en un discurso: "Soy inmigrante y estoy orgulloso de serlo"

El chef José Andrés ha vuelto a salir en defensa de los inmigrantes que viven en Estados Unidos es un discurso en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "Soy un inmigrante", así comienza su alegato mientras se quita una camisa blanca y deja ver una camiseta en la que aparecen escritas las mismas palabras.

Los más de 400 invitados a la reunión anual de South Beach Wine & Food Festival, una cena benéfica en Florida para recaudar dinero, comienza a aplaudir mientras el cocinero continúa con su discurso. "El sueño americano del siglo XXI es ser un Estados Unidos de inclusión, no de exclusión", señala en un discurso publicado en [[LINK:EXTERNO||||||'Miami Herald'. ]]

José Andres ha asegurado que es "un inmigrante y un inmigrante americano orgulloso. Juntos podemos seguir avanzando". "Los inmigrantes son personas que trabajan todos los días con el mismo orgullo que todos nosotros, con o sin papeles. Trabajando duro todos los días, con una sonrisa y a veces veces mal pagados o sin seguro médico. Y trabajando 12 o 14 horas al día, pero trabajando porque están orgullosos de formar parte de este sistema", añade.

"Voy a decir una cosa. Yo creo en los muros. Tenemos que construir un gran muro, el más grande de todos. Pero creo, como mucha gente, que tenemos que construir esos muros para construir comunidades, hospitales, colegios y centros sociales para construir la América en la que todos creemos", ha declarado.

"Soy un inmigrante incluso en mi propio país. Esto no va de quién es de aquí o qué acento tiene cada uno, quién es blanco o negro. Esto va de que todos somos inmigrantes y a veces hay personas que se sienten solas, como si el sueño americano no fuera para ellos. Tenemos que trabajar para incorporar a esas personas, que no sientan que nadie se preocupa por ellos o que el sueño americano que sí vale para mí y mi familia no vale para ellos", ha criticado.

El chef ha finalizó su discurso del mimo modo que lo comenzó: "Soy inmigrante y estoy orgulloso de serlo. Juntos podemos hacer que este país siga yendo hacia delante". El vídeo se ha vuelto viral, después de haber sido visto por más de 400.000 personas.