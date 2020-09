Donald Trump insiste: "Estamos a pocas semanas de conseguir la vacuna, podrían ser tres o cuatro semanas"

Donald Trump, inisite en que Estados Unidos está a "pocas semanas" de conseguir la vacuna contra el coronavirus y ha ido más allá al decir que podrían ser "tres o cuatro" semanas.

"Si quieres saber la verdad, el Gobierno anterior habría tardado años quizás en tener una vacuna por culpa de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y todos los permisos. Y estamos a pocas semanas de conseguirlo (...) podrían ser tres o cuatro semanas", ha afirmado Trump durante un evento en ABC News con votantes indecisos.

Este plazo no es casual ya que el 3 de noviembre Trump se enfrenta a las elecciones y las encuestas no le dan ventaja. Además se muestra convencido el mandatario de que, a pesar de que no se logre conseguir una vacuna contra la enfermedad, el virus "va a desaparecer", una idea que ha repetido de forma reiterada desde marzo. "Va a desaparecer. Va a desaparecer. Lo sigo diciendo", ha remachado.

Estados Unidos es el país más golpeado por la COVID-19 del mundo.