Donald Trump ataca a Kamala Harris mientras fríe patatas fritas: "Ella nunca ha trabajado aquí"

Donald Trump y Kamala Harris apuran las últimas semanas de campaña electoral antes del decisivo 5-N. Esta vez, el candidato republicano sorprendió a los suyos acudiendo a un conocido local de comida rápida en el estado de Pensilvania, en el que fue fotografiado cocinando patatas fritas y trabajando con el personal.

El multimillonario y expresidente de Estados Unidos se puso el delantal, cocinó patatas fritas y empezó a repartirlas a través de las ventanillas para que las recogieran los clientes que se acercaban en coche.

Claro está, el show de Trump no se iba a quedar ahí, ya que aprovechó para lanzar un dardo envenenado a su rival por la presidencia, la demócrata Kamala Harris: "Me encanta esta restaurante. Me encantan los empleos. Y creo que es inapropiado cuando alguien dice por todas partes que trabajó en esta empresa pero realmente nunca lo hizo".

Unas declaraciones que vienen a cuento por lo que sostuvo Harris hace tiempo, y es que vicepresidenta aseguró que trabajó en esta conocida empresa de comida rápida en el verano de 1983 haciendo de cajera y friendo patatas fritas para pagarse los estudios en Howard, Washington. Una afirmación que le vale para acercarse a las clases trabajadoras del país y distanciarse así de lo que representa y es Trump: un magnate que heredó la fortuna familiar.

"Él no puede entender lo que es tener un trabajo de verano porque le dieron millones en bandeja de plata y luego los desperdició", dijo Ian Sams, portavoz de Harris, para contestar a Trump.

Kamala cumplió hoy 60 años

Precisamente hoy 20 de octubre de 2024, la vicepresidenta de Estados Unidos y candidata demócrata a las presidenciales de noviembre de 2024, Kamala Harris, ha celebrado su 60 cumpleaños convertida en la primera mujer, primera afroamericana y de ascendencia india en ocupar el cargo de vicepresidenta del gobierno estadounidense. Además, si consigue imponerse a Trump el próximo 5 de noviembre podrá convertirse en la primera mujer presidenta de los Estados Unidos.

Harris está casada desde 2014 con el abogado Douglas Emhoff. y se graduó en la Universidad Howard en Washington D.C., donde obtuvo la licenciatura en Ciencias Políticas y Economía. Posteriormente obtuvo el título de Juris Doctor en el Hastings College of the Law, Facultad de Derecho adscrita a la Universidad de California.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com