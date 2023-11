Director de 'AI Security', sobre la inteligencia artificial: "Se puede usar para armas biológicas o crear pandemias"

La inteligencia artificial (IA) es una realidad que no deja de crecer y sorprendernos. Parece no tener límites y eso tiene sus consecuencias. Expertos llevan alertando de la necesidad de regular esta tecnología, que en las manos equivocadas, puede ser terrible. De momento la comunidad internacional no se pone de acuerdo para una regulación. Aunque dan un paso adelante con la Declaración de Bletchley, primer pacto mundial sobre inteligencia artificial.

A corto plazo esta tecnología permite desinformación, invadir la privacidad y la destrucción de empleo. También se temen cosas peores a medio plazo. "Se puede utilizar para la piratería informática y para construir diferentes tipos de armas biológicas o crear pandemias", alerta Dan Hendrycks, director ejecutivo del 'Center for AI Security'.

Algunos líderes mundiales van más allá. "Hay motivos para creer que puede plantear riesgos a la misma escala que una guerra nuclear" advierte el primer ministro británico Rishi Sunak. Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, afirma que la IA "podría poner en riesgo la existencia de la humanidad".

Cumbre mundial

El objetivo de la cumbre pretende profundizar en el debate, pero también mejorar la pedagogía en materia de IA, tanto por parte de las empresas como a nivel político y social. De ahí que el protagonismo del sector privado se vea complementado por la implicación de los países participantes, entre los que se encuentra España, representada por la secretaria de Estado de Digitalización, Carme Artigas. Otro nombre propio que ha asistido es la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Importancia de regular

Leonardo Cervera, secretario general de la Oficina del Supervisor Europeo de Protección de Datos (EDPS), explicó a Antena 3 Noticias sobre la importancia de regular. "Es fundamental que la regulemos conforme a nuestros valores democráticos para conseguir que las personas, el enfoque humanista, se imponga en esta tecnología", comentó.