Detenido un hombre por romper su voto en un colegio electoral en Tailandia

Un hombre ha sido detenido este domingo por haber roto su voto para el referéndum sobre la nueva Constitución cuando se encontraba en un colegio electoral de Bangkok, según ha informado el diario local 'The Nation'.

El hombre ha asegurado que no está loco y que asume la responsabilidad por lo que ha hecho. Ha sido identificado como Piyarat Jongthep, un activista político.

El hombre ha acudido a votar con una camiseta en la que se podía 'No al golpe' y ha gritado "Que se arruinen los dictadores y que viva la democracia" antes de romper su papeleta de voto. "Soy plenamente consciente y no tengo ninguna enfermedad mental ni he estado bajo influencia de nada".

"No me escaparé porque asumo la responsabilidad por mi acción", ha afirmado. Antes de ir a votar, Piyarat publicó en su cuenta de la red social Facebook un mensaje en que el que manifestó su condena y confió en que los tailandeses tengan una nueva vida cuando desaparezcan los dictadores.

Tailandia vota este domingo en un referéndum la nueva Constitución impulsada por las autoridades militares que gobiernan el país desde el golpe de Estado liderado en mayo de 2014 por el general Prayuth Chan Ocha, entonces jefe del Ejército y actual jefe de la junta castrense.

La junta, que se define como el Consejo Nacional para la Paz y el Orden, ha prohibido que se haga campaña a favor y en contra de la nueva Carta Magna, que ha sido rechazada por completo por los dos principales partidos políticos por considerar que supedita el poder político a la influencia de las Fuerzas Armadas.