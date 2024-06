Detenido un hombre por golpear a la primera ministra danesa en Copenhague

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha sido golpeada en pleno centro de Copenhague por un individuo que ha sido arrestado. Así lo ha informado la agencia 'Ritzau'.

Frederiksen se encuentra "conmocionada" por lo ocurrido, ha señalado la oficina de la primera ministra en un breve escrito. Las autoridades danesas no han dado más información sobre el estado de Frederiksen.

El hombre, de 39 años, comparecerá ante el tribunal de la ciudad de Copenhague. En este caso, un juez debe decidir si existen motivos para enviarlo a prisión preventiva. Varios medios daneses apuntan a que la primera ministra se encontraba en la plaza por motivos personales.

"Oh, no, vaya sorpresa. Así no es Dinamarca. No atacamos a nuestros primeros ministros. Le envío mis mejores pensamientos a Mette", ha escrito en la red social X el vicepresidente y ministro de Defensa, el liberal Troels Lund Poulsen.

Los líderes de los principales partidos daneses y varios ministros han reaccionado también en redes sociales condenando lo ocurrido y enviando mensajes de apoyo a Frederiksen.

El ministro de Finanzas, Nicolai Wammen, ha tildado de "terrible" la agresión a Frederiksen en plena calle. "Profundamente grave y reprobable. Pensamientos cálidos para Mette y su familia", ha señalado en X, antes Twitter.

Por su parte, la líder del opositor Demócratas de Dinamarca, Inger Stojberg, ha señalado que "la democracia es una dimensión vulnerable si no la cuidamos bien". "Es completamente reprobable recurrir a la violencia", ha dicho.

También se ha pronunciado en redes sociales el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El líder del Ejecutivo español le ha mostrado a Frederiksen todo su "apoyo y el de la ciudadanía española". "El ataque que ha sufrido esta noche es un ataque contra todos los que creemos en una Europa de libertad, tolerancia y paz", ha escrito Sánchez. Asimismo se ha referido a la primera ministra danesa como "una líder comprometida, una magnífica persona y una gran amiga".

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, también condenó la agresión a su homóloga de Dinamarca y expresó su solidaridad con la mandataria danesa.

"Estoy conmocionada por la noticia del ataque a la primera ministra danesa", dijo la dirigente italiana en un comunicado, que describió lo sucedido como "un acto de violencia intolerable que representa un ataque al corazón de los valores democráticos". "Mi solidaridad va con mi colega Mette", añadió Meloni.

El presidente del Consejo Europeo, el liberal belga Charles Michel, ha dicho sentirse "indignado". "Condeno enérgicamente este cobarde acto de agresión. Todos mis pensamientos están contigo y tu familia, querida Mette, y espero que superes pronto este horrendo ataque", ha subrayado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com