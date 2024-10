Descubren en Escocia un hongo 'zombi' que se come a sus huéspedes desde dentro

La naturaleza nunca deja de sorprender. Y la culpa la tiene ahora un hongo 'zombi' que se ha descubierto en Escocia. Su comportamiento es aterrador: se pega a las arañas, las invade y, una vez en su interior, las devora desde dentro. Simplemente escalofriante.

El hongo conocido como 'gibellula', y que forma parte de la familia de hongos 'Cordyceps', solo se ha encontrado en Escocia unas 10 veces en los últimos 70 años. Este 'invasor' se adhiere a las arañas para alimentarse de ellas desde adentro hacia afuera, convirtiéndolas en lo que algunos llaman 'zombis'. Y tras devorar al arácnido, el 'gibellula' libera tallos del cuerpo de la araña, que esparcen esporas para infectar a otras víctimas.

Ben Mitchell, naturalista aficionado, ha sido testigo de la 'agresión' de este hongo hasta en dos ocasiones mientras trabajaba en el Proyecto de Restauración del Hábitat de West Cowal, en Argyll y Bute, según contó en 'The Times'.

"Es un poco sombrío, pero es parte del extraordinario mundo natural"

"Ha sido genial ser parte de este proyecto y he encontrado muchas especies. Pero mi favorita sin duda ha sido el hongo 'gibellula'", empezó contando Mitchell, a lo que añadió que esta especie "es parte de un grupo de hongos que son conocidos por convertir a sus víctimas en 'zombis', obligándolas a actuar de cierta manera antes de matarlas".

Y el naturalista expuso un caso concreto en el que la 'gibellula' manipula el comportamiento de su huésped: "La 'gibellula' parece hacer que las arañas se desplacen hacia el envés de las hojas antes de dejarlas allí. Tal vez sea para que, cuando dan fruto, las esporas estén protegidas de la lluvia y puedan caer sobre otras arañas desprevenidas con más facilidad". Como el propio Mitchell expresa, "es un poco sombrío, pero es parte del extraordinario mundo natural".

Una pandemia de humanos zombis

Los hongos 'Cordyceps' inspiraron la popular serie apocalíptica 'The Last of Us'. En la serie, una infección cerebral causada por un hongo similar al descrito es el origen de una pandemia mundial que transforma a los humanos en zombis. Aunque cabe recordar que se trata de ficción, que en la vida real los 'Cordyceps' solo infectan a insectos y artrópodos.

Por otro lado, el Proyecto de Restauración del Hábitat de West Cowal abarca unas 45.000 hectáreas de la Península de Cowal (entre Loch Fyne y Loch Striven, al oeste de Escocia y cerca de Glasgow). Gestionado por Argyll and the Isles Coast Countryside Trust, su objetivo se centra en revivir la selva tropical templada de la región, protegiendo sus valiosos ecosistemas naturales.

