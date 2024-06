El Palacio de Versalles vuelve a abrir sus puertas tras ser desalojado por un incendio

Se ha declarado un incendio este martes en el tejado del conocido palacio de Versalles. Los múltiples visitantes han tenido que ser evacuados, antes de que el fuego fuera pudiera ser controlado.

La alerta surgió al detectarse humo en el interior, ya que el incendio se habría producido en la zona de los tejados, donde estaban llevando a cabo una renovación, según ha informado un portavoz, que ha confirmado que los bomberos ya habrían sofocado las llamas:"Los bomberos acudieron. No hay más humo, no hay más llamas y no hay daños a la colección", ha añadido posteriormente.

En un comunicado, la entidad pública que gestiona el dominio ha aclarado que tanto los jardines como el palacio ya han sido reabiertos: "El incidente fue controlado rápidamente y el público fue evacuado por seguridad. El Palacio y los jardines ya están abiertos".

Versalles recibe más de 7 millones de visitantes al año

El palacio de Versalles se trata de una de las principales atracciones turísticas de Francia, al recibir cerca de siete millones de visitantes al año. A finales de verano está previsto que acoge las pruebas ecuestres de Juegos Olímpicos. Su edificio primitivo cumplió su 400 aniversario el año pasado.

