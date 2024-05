El desafiante saludo de Meloni al político italiano que la insultó: “La cerda de Meloni, ¿cómo está?”

Giorgia Meloni no ha dejado pasar la oportunidad. Acudía este martes a la inauguración del polideportivo de Caivano, un municipio de Italia situado en la periferia de Nápoles, para terminar presentándose ante el presidente de la región con el insulto que él mismo le dirigió el pasado mes de febrero. "Presidente De Luca, la cerda de Meloni. ¿Cómo está?", fueron las primeras palabras pronunciadas con tono serio que la mandataria le dirigió mientras se estrechaba la mano. "Bienvenida, en buena salud", respondió sin inmutarse Vicenzo De Luca, progresista del Partido Demócrata (PD) y presidente de la Región Campania.

Todo comenzaba el 16 de febrero en un controvertido rifirrafe que tuvo lugar cuando De Luca lideraba en Roma una protesta contra la reforma promovida por el Ejecutivo de la ultraderechista Meloni y quien, según palabras de De Luca, “pisotea el sur” del país. El político utilizó el término “stronza” (cerda) para referirse a la primera ministra.

"Si en lugar de hacer manifestaciones se pusiera a trabajar, tal vez se podría obtener algún resultado más”, decía Meloni aludiendo al político, aunque sin mencionarle. “Quiero agradecer la colaboración de todos los presidentes regionales, “excepto uno", señalaba. Estas declaraciones despertaron la furia de De Luca, que respondía rápidamente ante los periodistas: “Trabaja tú, cerda”.

“Vi que Meloni tenía muchas ganas de comunicar su nueva y verdadera identidad”

"Ayer no escuché las cosas dichas por la primera ministra, sólo escuché cuando ella se acercó a mí para decirme “presidente, ¿cómo está?. Y de hecho, le respondí: Estoy bien de salud y bienvenida aquí. Me enteré por redes sociales de lo que dijo unos metros antes”. Pero el político italiano no pretende dejar pasar desapercibida esta polémica y declaraba al margen de la conferencia a la que había acudido en el hospital Cardarelli de Nápoles: “Mi pensamiento más profundo lo dedicaré el próximo viernes durante una reunión en televisión donde haremos todo el análisis”.

Una coalición dividida para Meloni en la próximas elecciones europeas

La coalición con la que Giorgia Meloni gobierna Italia está compuesta por su alianza con Matteo Salvini y Antonio Tajani, y afronta sin imprevistos las próximas elecciones europeas aunque, a nivel individual, cada uno se ha fijado sus propios objetivos compitiendo entre sí por ganar peso en la derecha nacional y continental.

Este tridente no solo ha logrado llegar al Ejecutivo, sino también acaparar gran parte del poder regional en los últimos años con su estrategia de unión ante las urnas. Sin embargo, en las elecciones al Parlamento Europeo del 8 y 9 de junio cada uno se presentará en tres caminos separados: Meloni con los Reformistas y Conservadores (ECR), Salvini con los ultraderechistas Identidad y Democracia (ID) y Tajani con el Partido Popular Europeo (PPE).

La primera ministra aspira al resultado electoral que le dio el poder (un 26%), algo viable, pero también a que su grupo europeo sea determinante en la formación de la futura Comisión.

