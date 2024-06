Confiesa haber matado y disuelto en ácido a su esposa embarazada de 19 años con la que se casó en secreto

Un joven de 22 años se ha declarado culpable de asesinar a su esposa de 19 años embarazada. Después disolvió su cuerpo en ácido. La víctima quería dejar a su pareja por una conducta abusiva y con el que se había casado en una ceremonia islámica secreta sólo cuatro meses antes. El padre de la difunta chica se había negado a dar permiso al acusado para casarse con su hija.

El juicio ha tenido lugar en la Corte Suprema de Nueva Gales del Sur, en Australia. Durante la exposición de los hechos, ha quedado revelado que el asesino confeso mató a su esposa "aplicándole compresión en el cuello y/o asfixiándola", así lo recoge 'Daily Mail'. Ya había confesado el pasado año que había amenazado al padre de su mujer en una conversación sobre el matrimonio. En aquel momento solo tenía 18 años la chica.

El día después del asesinato, el asesino compró un total de 100 litros de ácido clorhídrico. Después consultó en Internet: "¿Puede el ácido clorhídrico quemar la piel?", "¿cuántos años te condenan en Sídney por asesinato?". Finalmente vertió el ácido sobre su pareja -con la que se había casado en secreto- en una bañera "en un intento de deshacerse de sus restos", según los hechos expuestos en el tribunal.

El joven llamó a su madre y le dijo que su esposa no respiraba. Ella le aconsejó que llamara a una ambulancia, pero él se negó alegando: "La policía me atrapará y me encarcelarán". Luego preguntó cuánto costaría un billete de avión al extranjero, pero su madre llamó directamente a una ambulancia.

Esto llevó a la policía a forzar la entrada al apartamento, donde descubrieron el cuerpo parcialmente disuelto de la chica en la bañera. El asesino había huido del lugar. "La señora Hayat estaba tumbada boca abajo, con el rostro oculto y contorsionado por la mitad", señalaron en la corte. "Había un fuerte olor químico en el aire que era abrumador, y la policía evacuó el apartamento debido a la peligrosa calidad del aire que emitía el baño cerrado".

No era la primera vez que atacaba a su esposa. En mayo de 2021 la estranguló hasta dejarla inconsciente tras pensar que la habían visto con otro hombre. Ahora tendrá que volver al tribunal el 5 de agosto para recibir sentencia firme.

Detienen a una madre que junto a su marido mataron a su hija de 18 años por no querer casarse con su primo

Dos padres obligaron a casarse a su hija de 18 años en Italia. Sin embargo, ella se negó a un matrimonio forzado con un primo. La pareja mató a su hija tras el rechazo. La madre, que se fugó hace tres años, ahora ha sido detenida en su Pakistán natal. El padre fue hallado también en el país asiático y posteriormente extraditado a Italia en septiembre de 2023, sin embargo, la madre se encontraba en paradero desconocido en su país natal. Fue un caso que conmocionó a la sociedad italiana.

La madre ha sido detenida en la Cachemira controlada por Pakistán "y fue presentada ante un tribunal en Islamabad" el pasado viernes". Así lo ha confirmado un miembro de la Agencia Federal de Investigación (FIA) paquistaní, que pidió el anonimato. Nazia Shaheen y su marido, Shabbar Abbas, asesinaron en Italia a su hija Saman Abbas en 2021 y ambos fueron condenados a cadena perpetua en diciembre del año pasado.

