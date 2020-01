Cumbre de emergencia en la Familia Real británica sobre el futuro del príncipe Harry y Meghan Markle

La reina Isabel II encabeza el gabinete de crisis en su residencia de Sandringham, la residencia de la reina Isabel, a 180 kilómetros de Londres. Se ven las caras por primera vez desde que estalló la noticia.

Sobre la mesa está el futuro papel en la monarquía de los duques de Sussex, Enrique y Meghan. Al encuentro asiste el príncipe Guillermo y su padre y heredero al trono, el príncipe Carlos. Meghan Markle participará por teléfono desde Canadá.

No asiste el duque de Edimburgo, que abandonaba a primeras horas de esta mañana la residencia. Según la prensa, está muy enfadado y no quiere ver a su díscolo nieto. Tampoco estará la duquesa de Cambridge, que se ha quedado en casa con sus hijos. Algunos aseguran que Kate y Meghan no se hablan desde hace seis meses. Ni siquiera por redes sociales. Dicen los medios que la norteamericana se siente menospreciada y apostaría por un megxit duro, abandonando cualquier lazo con la familia real, de lo que Harry no es partidario. Algunas fuentes aseguran que la pareja podría conceder una entrevista a la periodista Oprah Winfrey, una de las mujeres más poderosas de Estados Unidos.

En la reunión se analizan los "siguientes pasos" que se tomarán en relación a los duques, que la semana pasada revelaron que desean distanciarse de sus funciones dentro de la monarquía británica y dividir su tiempo a partir de ahora entre el Reino Unido y Canadá, donde Meghan ya residió. La familia real analizará una serie de posibilidades que se han diseñado en coordinación con el Gobierno británico y el canadiense, donde la exactriz estadounidense se encuentra actualmente con su hijo Archie.

El lunes arrancaba con un comunicado de los príncipes Guillermo y Enrique en el que condenan el lenguaje "ofensivo" y "potencialmente dañino" usado en una noticia publicada sobre su presunta mala relación, que han calificado de "falsa" en un comunicado. La nota declara que, "pese a los claros desmentidos" por parte de palacio, un periódico británico ha publicado hoy "una noticia falsa en la que se especula sobre la relación entre el duque de Sussex y el duque de Cambridge". "Para hermanos a los que preocupan tan profundamente los asuntos relacionados con la salud mental, el uso de ese tipo de lenguaje incendiario es ofensivo y potencialmente dañino", dice. Aunque no nombran al periódico, "The Times" publica hoy una noticia en la que afirma que Enrique y Meghan, duques de Sussex, consideran que fueron marginados de la Casa Real por la actitud "acosadora" de Guillermo, segundo en la línea de sucesión.