Un cuenco chino comprado por 25€ y guardado en un garaje se vende por medio millón de euros

Un pequeño cuenco floral comprado en una venta de un garaje en Estados Unidos por solo 25 euros ha sido identificado como una antigüedad china del siglo XV excepcionalmente rara. Ahora, la casa de subastas Sotheby's sacará esta pieza a la venta, entre 500.000€ y 600.000€.

Un tesoro en el garaje

El cuenco de color azul y blanco, que presenta motivos florales de lotos, peonías, crisantemos y granadas, fue originalmente encargado por la corte imperial de China durante la dinastía Ming. Ahora se espera que se venda por hasta 500.000€, según la casa de subastas Sotheby's en Nueva York, donde se realizará la subasta el próximo mes.

El descubrimiento se hizo hace un año, cerca de New Haven, en Connecticut, Estados Unidos. Si bien la casa Sotheby's no ha revelando la identidad del propietario, la jefa de su departamento de arte chino, Angela McAteer, ha indicado en un medio norteamericano que el hombre "no regateó el precio de venta de 40 euros".

Tras una inspección más detallada del cuenco, varios expertos descubrieron que su origen fue en la corte del emperador Yongle, que gobernó desde 1403 hasta 1424, un período conocido por sus célebres técnicas para trabajar y decorar la porcelana.

Conocido como un "cuenco de loto", debido a su parecido con un capullo de loto, el artículo ahora tiene un valor de unos 500.000€, con una estimación máxima de casi 14.300 veces la cantidad por la que se compró.