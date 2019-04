Corea del Norte pasará a convertirse en una ciudad de vacaciones con playas paradisíacas

En Corea del Norte nos han acostumbrado a reconocerles por imágenes de lanzamientos de misiles, pero las cosas parece que están cambiando. La imagen que intentan dar es la de Corea del Norte como destino turístico. Playas paradisíacas en lugar de misiles.

Hoteles de lujo, piscinas, campo de golf, playa de arena blanca y agua cristalina es la puesta de pyongyang que ya construyó su ciudad de vacaciones en Wonsan, una ciudad costera.

Pero hay quienes no le ven mucho futuro a esta propuesta. Desde Antena 3 hemos salido a la calle y por lo visto la idea de playas en Corea del Norte no entusiasma demasiado, estas son algunas de las declaraciones: "un poco raro, ¿no?", "es un lugar un poco conflictivo" o "no lo veo, con las playas que tenemos aquí no hay comparación".

Quieren impulsar el turismo, una de sus pocas fuentes de divisas a las que no afectan las sanciones de la ONU. Según afirma Simon Cockerell, experto en Corea del Norte: "esperan atraer a turistas sur coreanos cuando sea posible, o quizá turistas chinos".

Más de 170 edificios a lo largo de cuatro kilómetros y medio de playa. Antes era una zona de pruebas de misiles y ahora pretende ser el paraíso. Reciben unos cuatro mil visitantes al año, pero quieren ser un destino turístico a nivel mundial.