Un conductor de Reino Unido arriesga su vida para salvar a un perro atropellado en la carretera

Dos conductores de Reino Unido han arriesgado sus vidas por salvar la vida a un perro que había sido atropellado por un coche en la concurrida autopista A3. El dramático incidente fue capturado por Elliot Killingbeck, uno de los hombres que acudieron al rescate del animal.

Killingbeck se desvió hacia el carril central al igual que un camión, cuando vio que el perro había sido atropellado por el coche que llevaba delante. "Vi al perro dando vueltas en medio de la autopista y acudí sin pensarlo", asegura en una entrevista recogida por The Mirror.

Decidió avisar a la policía para informar de la situación, que no tardó en llegar. Llegaron al lugar de los hechos en moto, por lo que no pudieron trasladar al perro al veterinario debido a que no tenían cómo sujetarle. Killingbeck accedió a transportar al animal en su lugar.

Afortunadamente, el perro se encuentra ahora en perfecto estado.